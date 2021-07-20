المرصد: مقتل خمسة مقاتلين موالين للنظام في ضربات إسرائيلية في سورية

الدفاعات السورية. (الإنترنت)

قُتل خمسة مقاتلين موالين للنظام في ضربات إسرائيلية، ليل الإثنين- الثلاثاء، في سورية، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وقال المرصد إن مقاتلين سوريين قضيا إضافة إلى ثلاثة مقاتلين غير سوريين في صفوف ميليشيات موالية لإيران، وفق «فرانس برس».

تصدي الدفاعات السورية

وكانت وسائل إعلام سورية رسمية أفادت بأن الدفاعات الجوية السورية تصدّت لصواريخ إسرائيلية فوق ريف حلب الشرقي الإثنين، في هجوم قال المرصد السوري إنه استهدف مواقع تابعة لجماعات عسكرية موالية للنظام السوري.

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وقالت وكالة الأنباء السورية الرسمية «سانا»، نقلًا عن مصدر عسكري، إنه «حوالي الساعة 23:37 من مساء الإثنين، قام العدوّ الإسرائيلي بعدوان جوي باتجاه جنوب شرق حلب مستهدفًا بعض النقاط في منطقة السفيرة». وأضافت: «تصدت وسائط دفاعنا الجوي لصواريخ العدوان وأسقطت معظمها، ويتم حاليا تدقيق نتائج العدوان».

ضربات الإسرائيلية

من جهته، قال المرصد السوري لحقوق الإنسان، الذي يتخذ بريطانيا مقرًا له، إن «الضربات الإسرائيلية استهدفت منطقة جبل الواحة، قرب مركز البحوث العلمية في منطقة السفيرة بريف حلب؛ حيث تتواجد هناك قاعدة إيرانية ومستودعات أسلحة لها، ما أدّى إلى تدميرها».

وخلال السنوات الماضية، شنّت إسرائيل مئات الضربات الجوية في سورية، مستهدفة بشكل خاص مواقع للجيش السوري وأهدافًا إيرانية وأخرى لحزب الله اللبناني. والشهر الماضي أدّت الغارات الإسرائيلية التي استهدفت مواقع في وسط سورية إلى مقتل 11 جنديًا حكوميًا سوريًا وعنصر ميليشيا.