الدفاعات الجوية السورية تتصدى لهجوم إسرائيلي في حلب (فيديو)

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 20 يوليو 2021, 12:47 صباحا
الدفاع الجوي السوري يرد على قصف إسرائيلي جنوب دمشق ليل 20 يوليو 2020. (أ ف ب)

أفادت وسائل إعلام سورية رسمية أن الدفاعات الجوية السورية تصدت لصواريخ إسرائيلية فوق ريف حلب الشرقي الإثنين، في هجوم قال المرصد السوري لحقوق الإنسان إنّه استهدف مواقع تابعة لجماعات عسكرية موالية للنظام السوري.

وذكر مصدر عسكري أنه «حوالي الساعة 23.37 من مساء الإثنين قام العدو الإسرائيلي بعدوان جوي باتجاه جنوب شرق حلب مستهدفاً بعض النقاط في منطقة السفيرة وقد تصدت وسائط دفاعنا الجوي لصواريخ العدوان وأسقطت معظمها مبيناً أن الخسائر اقتصرت على الماديات»، بحسب الوكالة العربية السورية للأنباء «سانا».

وذكرت الوكالة أن «وسائط الدفاع الجوي السوري في الجيش العربي السوري تصدت في الخامس من أبريل الماضي لعدوان بالصواريخ على منطقة السفيرة بريف حلب الجنوبي الشرقي وأسقطت معظم الصواريخ المعادية».

واضافت أن «الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة خلال سنوات الحرب الإرهابية على سورية تشكل دعماً مباشراً من كيان الاحتلال للتنظيمات الإرهابية إلى جانب دعمه لتلك التنظيمات خلال وجودها في المنطقة الجنوبية».

وخلال السنوات الماضية، شنّت إسرائيل مئات الضربات الجوية في سوريا، مستهدفة بشكل خاص مواقع للجيش السوري وأهدافاً إيرانية وأخرى لحزب الله اللبناني.

والشهر الماضي أدّت الغارات الإسرائيلية التي استهدفت مواقع في وسط سوريا إلى مقتل 11 جندياً حكومياً سورياً وعنصر ميليشيا.

وتشهد سوريا منذ منتصف مارس 2011، نزاعاً مدمّراً تسبّب بمقتل نحو نصف مليون شخص واستنزف الاقتصاد وأدّى إلى نزوح وتشريد الملايين.

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