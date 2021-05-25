السيسى يتسلم دعوة من أمير قطر لزيارة الدوحة

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 25 مايو 2021, 05:21 مساء
الرئيس المصري يتسلم رسالة ممن تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر. (الإنترنت)

استقبل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الثلاثاء، نائب رئيس الوزراء وزير خارجية دولة قطر،  الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، وذلك بحضور السيد سامح شكري وزير الخارجية والسيد عباس كامل رئيس المخابرات العامة، إلى جانب عبد الله الخليفي رئيس جهاز أمن الدولة القطري.

وصرح الناطق الرسمي باسم الرئاسة المصرية بأن وزير الخارجية القطري نقل إلى الرئيس المصري رسالة من الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر، والتي تضمنت توجيه الدعوة للرئيس السيسي لزيارة الدوحة، والإعراب عن التطلع لتعزيز التباحث بين البلدين حول سبل تطوير العلاقات الثنائية، وكذا مناقشة مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية، وتنسيق المواقف بشأنها، بما يخدم تطلعات الدولتين.

الدور الاستراتيجي والمحوري
وثمن وزير الخارجية القطري «الدور الاستراتيجي والمحوري الذي تقوم به مصر  في حماية الأمن القومي العربي والدفاع عن قضايا الأمة العربية، وكذلك جهود مصر ومساعيها الدؤوبة في سبيل ترسيخ الأمن والاستقرار والتنمية على الصعيد الإقليمي».

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من جانبه؛ طلب السيسي نقل تحياته إلى الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر، معرباً عن ترحيب مصر بالتطورات الأخيرة في مسار العلاقات المصرية / القطرية، ومشيراً إلى التطلع لتحقيق التقدم في هذا الشأن في مختلف المجالات، وبما يخدم أهداف ومصالح الدولتين والشعبين، وكذا الحفاظ على أمن واستقرار المنطقة العربية.

تكثيف التشاور والتنسيق المشترك
كما أكد الرئيس المصري حرص بلاده على «تحقيق التعاون والبناء ودعم التضامن العربي كنهج استراتيجي راسخ لسياستها، وذلك في إطار من الاحترام المتبادل والمصلحة المشتركة والنوايا الصادقة، مع تركيز الجهود لتحقيق الخير والسلام والتنمية لشعبي البلدين، وكذلك التكاتف لدرء المخاطر عن سائر الأمة العربية وصون أمنها القومي».

وبحسب الناطق باسم الرئاسة المصرية فقد «تم التوافق خلال اللقاء على تكثيف التشاور والتنسيق المشترك بين مصر وقطر، بما في ذلك تبادل زيارات كبار المسئولين خلال الفترة المقبلة، لتعزيز مجمل جوانب العلاقات الثنائية، وكذلك على مستوى العمل العربي المشترك من أجل تحقيق البناء والتنمية والسلام والحفاظ على الأمن القومي العربي».

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يستقبل وزير خارجية قطر. (الإنترنت)
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