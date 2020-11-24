إلغاء اجتماع مجلس الأمن الدولي حول النزاع في إقليم تيغراي الإثيوبي

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 24 نوفمبر 2020, 05:29 مساء
عناصر من ميليشيا أمهرية تقاتل إلى جانب الجيش الإثيوبي ضد قوات الأمن في تيغراي. 8 نوفمبر 020. (أ ف ب)

أفادت مصادر دبلوماسية أنه تم إلغاء أول اجتماع لمجلس الأمن كان مقررا، الثلاثاء، لمناقشة النزاع في إقليم تيغراي الإثيوبي، بناء على طلب الدول الأفريقية التي تريد منح وساطة أفريقية مزيدا من الوقت.

وقال دبلوماسي أفريقي لم يشأ كشف هويته إن «جنوب أفريقيا والنيجر وتونس وسانت فنسنت وغرينادين» التي كانت طلبت عقد هذا الاجتماع المغلق، «سحبت طلبها، لأن الموفدين (الأفارقة) الذين تم اختيارهم لم يتوجهوا بعد إلى إثيوبيا»، وفق «فرانس برس».

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وأضاف الدبلوماسي الأفريقي أن «من الضروري منح الجهود الإقليمية التي بدأت مزيدا من الوقت».

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