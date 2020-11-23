قادة منطقة تيغراي «مستعدون للموت» بعد إنذار رئيس وزراء إثيوبيا

مقاتل يحرس نقطة عبور مع إريتريا. (أف ب)

أعلن رئيس منطقة تيغراي المنشقة (شمال) الإثنين أن شعبه «مستعد للموت» غداة المهلة التي حددها رئيس الوزراء الاثيوبي أبيي أحمد ومنح بموجبها قادة تيغري 72 ساعة للاستسلام.

وبعد ثلاثة أسابيع من شن هذه العملية العسكرية الرامية إلى إعادة بسط سلطتها، تعتزم أديس أبابا محاصرة ميكيلي عاصمة تيغراي ومقر الحكومة المحلية لجبهة تحرير شعب تيغراي قريبا، وفق «فرانس برس».

إنذارا أول

وقبل عشرة أيام وجه أبيي انذارا أول إلى جنود تيغراي داعيا اياهم الى الانفصال والانضمام إلى صفوف الجيش الفدرالي. وبعد أيام اعلن ان التدخل دخل «مرحلته النهائية». وصرح رئيس تيغراي وزعيم جبهة تحرير شعب تيغراي ديبريتسيون جبريمايكل «كم مرة قال أبيي أحمد ثلاثة أيام؟ لا يدرك من نحن. اننا شعب له مبادئه ومستعد للموت دفاعا عن حقنا في إدراة منطقتنا».

وأضاف «يحاولون التستر على الهزيمة التي منوا بها على ثلاث جبهات ليتسنى لهم وقت لإعادة التموضع». ولم يوضح عن أي «جبهات» يتحدث. والتحقق ميدانيا ومن مصدر مستقل من تأكيدات الجانبين صعب للغاية، إذ إن منطقة تيغراي منقطعة تقريبا عن العالم منذ بدء العملية في الرابع من نوفمبر. ولم تصدر أيضا معلومات محددة عن المعارك التي أوقعت ما لا يقل عن مئات القتلى. وفر أكثر من 36 ألفا من سكان المنطقة إلى السودان المجاور.

«حصار بالدبابات»

في بيان الاحد خاطب فيه قادة جبهة تحرير شعب تيغراي، أمهلهم رئيس الوزراء الإثيوبي 72 ساعة لإلقاء السلاح قائلا إن تلك «الفرصة الأخيرة» أمامهم. وكتب رئيس الوزراء الإثيوبي الحائز جائزة نوبل للسلام العام الماضي، في بيان وجه الى قاعدة جبهة تحرير شعب تيغراي التي تدير المنطقة «الطريق الى دماركم تشارف على النهاية ونطالبكم بالاستسلام خلال الساعات ال72 المقبلة».

وأضاف «أنتم في نقطة اللاعودة، اقتنصوا هذه الفرصة الأخيرة». وتؤكد الحكومة انها تسيطر على منطقة اداغ هاموس التي تبعد 100 كلم شمال ميكيلي في حين اعلن الجيش الاسبوع الماضي سيطرته على ميهوني على بعد 125 كلم جنوبا. وتقع المدينتان على الطريق الرئيسية المؤدية إلى العاصمة الاقليمية.

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والسبت حذر الجيش من هجوم عنيف وشيك على ميكيلي التي ينوي «محاصرتها بالدبابات». ودعا أحد الناطقين باسمه سكان المدينة النصف مليون «إلى الفرار» مؤكدا أنه «لن يكون هناك اي رحمة». والاحد كتبت ليتيسيا بدر مديرة هيومن رايتس ووتش للقرن الافريقي على تويتر «اعتبار المدينة بأكملها هدفا عسكريا لن يكون فقط غير شرعي بل سيعتبر نوعا من العقاب الجماعي».

واتهم رئيس الوزراء الاثيوبي جبهة تحرير شعب تيغراي في اليوم نفسه بتدمير «بنى تحتية» في تيغراي خصوصا مطار أكسوم (شمال غرب ويسيطر عليه الجيش ايضا وفقا لأديس أبابا) و«مدارس ومراكز طبية وجسور وطرق وهي ممتلكات تعود للدولة».

صواريخ على بحر دار

والاثنين اعلن شخصان يقيمان في مدينة بحر دار عاصمة أمهرة القريبة من تيغراي أن صواريخ سقطت فجرا عليها. وقال أحدهما «سقطت ثلاثة صواريخ على المدينة قرب محيط المطار. ولا نعرف ما اذا هناك ضحايا أو أضرار».

وأصيب مطار بحر دار مرتين بالصواريخ. واعلنت جبهة تحرير شعب تيغراي مسؤوليتها عن اطلاق صواريخ في 13 تنوفمبر مؤكدة ان المطار يستخدمه الجيش الفدرالي. كما أعلنت مسؤوليتها عن اطلاق صواريخ على مطارات غوندار في أمهرة وأسمرة عاصمة اريتريا.