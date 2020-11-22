رئيس وزراء إثيوبيا يمهل قادة تيغراي 72 ساعة لإالقاء السلاح

رئيس الحكومة الإثيوبي آبي أحمد أثناء إعلان عملية عسكرية في تيغراي, 4 نوفمبر 2020. (أ ف ب)

أمهل رئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد الأحد قادة إقليم تيغراي المطالب بالانفصال والذي يتعرض لهجوم عسكري، 72 ساعة لإلقاء السلاح قائلا إن تلك «الفرصة الأخيرة» أمامهم.

وأطلق رئيس الوزراء الإثيوبي الحائز جائزة نوبل للسلام العام الماضي، هذا الهجوم على تيغراي في شمال البلاد في 4 تنوفمبر متهما الحزب الحاكم في «جبهة تحرير شعب تيغراي» بالسعي الى زعزعة استقرار الحكومة الفدرالية وبمهاجمة قاعدتين عسكريتين اثيوبيتين في المنطقة وهو نفته سلطات الإقليم، بحسب «فرانس برس».

- إثيوبيا تعلن تحقيق تقدم عسكري في «تيغراي».. وتتجاهل دعوات وقف التصعيد

- طرفا النزاع في إثيوبيا يعلنان انتصارات عسكرية في تيغراي

وكتب أبيي في بيان وجه الى قاعدة جبهة تحرير شعب تيغراي التي تدير المنطقة «الطريق الى دماركم تشارف على النهاية ونطالبكم بالاستسلام خلال الساعات ال72 المقبلة». وأضاف «أنتم في نقطة اللاعودة، اقتنصوا هذه الفرصة الأخيرة».

هجوم بلا رحمة

وكان الجيش الاثيوبي هدد في وقت سابق بشن هجوم شامل «بلا رحمة» على مدينة ميكيلي عاصمة منطقة تيغراي المتمردة ومقر الحكومة المحلية التي يسعى إلى إطاحتها، طالبا من المدنيين الفرار. وقال الناطق العسكري ديجين تسيغاي لمحطات الإذاعة العامة الأحد إنّ «المعركة الحاسمة التالية هي محاصرة ميكيلي بالدبابات»، مهددا بفرض حصار على المدينة.

وأضاف محذّرا سكان ميكيلي البالغ عددهم نصف مليون نسمة «أنقذوا أنفسكم. التعليمات الصادرة لكم أن تنأوا بأنفسكم عن هذه الطغمة، بعد ذلك لن تكون هناك رحمة».

تعتيم على الاتصالات

وأدى انقطاع الاتصالات عن المنطقة إلى صعوبة التحقق من روايات طرفي النزاع، لكن التقارير أشارت إلى مقتل مئات الأشخاص ونزوح عشرات الآلاف إلى السودان المجاور.

وأعلنت الوكالة الحكومية للتحقق من حالة الطوارىء في اثيوبيا سيطرة الجيش على عدة مدن في تيغراي، بينها أكسوم وأديغرات الواقعة على مسافة نحو 117 كلم شمال ميكيلي. وقالت الوكالة إنّ «قوات الدفاع سيطرت على مدينة إيداغا حمص الواقعة على الطريق من أديغرات إلى ميكيلي».

وأشارت إلى أنّ «قوات الدفاع تتجه حاليا نحو هدف الحملة الاخير مدينة ميكيلي». وذكرت جبهة تحرير شعب تيغراي السبت أن مدنيين قتلوا خلال «قصف كثيف» لبلدة أديغرات من قبل قوات الدفاع الإثيوبية. لكن الحكومة الفدرالية في اديس ابابا تصر على أنها لا تستهدف المدنيين.

حلفاء باتوا أعداء

قاد مقاتلو جبهة تحرير شعب تيغراي في مايو 1991 الإطاحة بالديكتاتور العسكري منغستو هيلا مريام وسيطروا على مقاليد السياسة في هذا البلد لثلاثة عقود وحتى وصول أبيي للسلطة في أبريل 2018. واصل الحزب حكم تيغراي، وهي واحدة من عشر ولايات إقليمية تخضع للنظام الإثيوبي الفدرالي العرقي حيث يتم تحديد المناطق حسب العرق واللغة.

واشتكت الجبهة من تهميشها وتحميلها مسؤولية المشاكل التي تواجهها البلاد. ودفعها خلافها مع الحكومة المركزية إلى تنظيم انتخاباتها الخاصة هذا العام في تحدٍ لقرار أديس أبابا تأجيل الاقتراع جرّاء وباء كوفيد-19. ورفض أبيي جميع الدعوات الدولية لإحلال السلام، بما في ذلك من الاتحاد الأفريقي، الذي يعتزم إرسال ثلاثة رؤساء سابقين كمبعوثين خاصين في الأيام المقبلة، فيما حذرت الولايات المتحدة والأمم المتحدة من كارثة إنسانية تلوح في الأفق.

«إدارة إجرامية»

واعتبرت حكومة أبيي جبهة تحرير شعب تيغراي «إدارة إجرامية»، ويبدو أنها عازمة على كسب المعركة العسكرية بدلاً من التفاوض. وامتد العمل العسكري بالفعل أبعد من حدود تيغراي اذ أطلقت جبهة تحرير شعب تيغراي صواريخ على أسمرة، عاصمة إريتريا المجاورة، والتي تتهمها بدعم الحكومة الإثيوبية، ومدينة بحر دار إلى الجنوب الغربي.

شهدت الحملة الحكومية قتالا عنيفا على الأرض وقصف المقاتلات الحربية لبلدات في تيغراي، فيما وثّقت منظمة العفو الدولية مذبحة مروعة شهدت «طعن أو قتل عشرات، ومن المرجح مئات من الناس حتى الموت في بلدة ماي كاديرا جنوب غرب منطقة تيغراي الإثيوبية».

من جهتها، دعت الأمم المتحدة إلى فتح ممرات إنسانية للسماح بوصول وكالات الإغاثة، وقالت إنها تستعد لنزوح نحو 200 ألف شخص جراء المواجهات في الأشهر المقبلة.