للمرة الأولى.. القوات المصرية والسودانية تنفذ المناورات الجوية المشتركة «نسور النيل - 1»

القوات المصرية والسودانية خلال الاستعداد للمناورات الجوية المشتركة. (الإنترنت)

وصلت إلى قاعدة «مروى» الجوية، بجمهورية السودان، وحدات من القوات الجوية وعناصر من قوات الصاعقة المصرية للمشاركة في تنفيذ التدريب الجوي المصري -السوداني المشترك «نسور النيل - 1»، الذي يتم لأول مرة بين البلدين الشقيقين ويستمر حتى السادس والعشرون من شهر نوفمبر الجاري ، الذي يأتي في إطار خطة التدريبات المشتركة للقوات المسلحة مع الدول الشقيقة والصديقة، بحسب الصفحة الرسيمة للناطق العسكري المصري.

ومن المقرر أن يشهد التدريب تنفيذ عديد الأنشطة والفعاليات، من بينها تخطيط وإدارة أعمال قتال مشتركة بين القوات الجوية المصرية والسودانية, وقيام المقاتلات متعددة المهام من الجانبين بالتدريب على تنفيذ عدد من الطلعات الجوية الهجومية والدفاعية على الأهداف موضوع التدريب، وتدريب قوات الصاعقة على أعمال البحث والإنقاذ القتالي، حيث بدأ التدريب بتنفيذ عديد المحاضرات النظرية والعملية، التي تساهم في توحيد المفاهيم وتبادل الخبرات بين الجانبين، وفق بيان الناطق العسكري.

يأتي التدريب في إطار دعم علاقات التعاون العسكري المشترك بين القوات المسلحة لكلا البلدين، وتعزيز القدرة على إدارة أعمال جوية مشتركة باستخدام أسلحة الجو المختلفة .