للمرة الأولى.. القوات المصرية والسودانية تنفذ المناورات الجوية المشتركة «نسور النيل - 1»

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 14 نوفمبر 2020, 06:21 مساء
القوات المصرية والسودانية خلال الاستعداد للمناورات الجوية المشتركة. (الإنترنت)

وصلت إلى قاعدة «مروى» الجوية، بجمهورية السودان، وحدات من القوات الجوية وعناصر من قوات الصاعقة المصرية للمشاركة في تنفيذ التدريب الجوي المصري -السوداني المشترك «نسور النيل - 1»، الذي يتم لأول مرة بين البلدين الشقيقين ويستمر حتى السادس والعشرون من شهر نوفمبر الجاري ، الذي يأتي في إطار خطة التدريبات المشتركة للقوات المسلحة مع الدول الشقيقة والصديقة، بحسب الصفحة الرسيمة للناطق العسكري المصري.

ومن المقرر أن يشهد التدريب تنفيذ عديد الأنشطة والفعاليات، من بينها تخطيط وإدارة أعمال قتال مشتركة بين القوات الجوية المصرية والسودانية, وقيام المقاتلات متعددة المهام من الجانبين بالتدريب على تنفيذ عدد من الطلعات الجوية الهجومية والدفاعية على الأهداف موضوع التدريب، وتدريب قوات الصاعقة على أعمال البحث والإنقاذ القتالي، حيث بدأ التدريب بتنفيذ عديد المحاضرات النظرية والعملية، التي تساهم في توحيد المفاهيم وتبادل الخبرات بين الجانبين، وفق بيان الناطق العسكري.

يأتي التدريب في إطار دعم علاقات التعاون العسكري المشترك بين القوات المسلحة لكلا البلدين، وتعزيز القدرة على إدارة أعمال جوية مشتركة باستخدام أسلحة الجو المختلفة .

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

ما خيارات العمل أمام دونالد ترامب بعد مغادرة البيت الأبيض؟
دولى
إصابة محمد صلاح بفيروس كورونا
رياضة عالمية
في خطوة هي الأولى لوزير خارجية أميركي.. بومبيو يعتزم زيارة مستوطنة بالضفة و«فتح»...
دولى
الغرفة الأمنية المشتركة بنغازي تخلي مقرات وحدات عسكرية داخل المدينة
ليبيا
بعد أسبوع على إعلان النتائج.. الصين تهنئ بايدن لفوزه بالانتخابات الأميركية
دولى
مدع فرنسي «يقلل» من سحب شاهد رئيس في قضية التمويل الليبي اتهامه ساركوزي
ليبيا
الكرة الليبية تفتح المدارس التدريبية من جديد في 2021
رياضة محلية
جو بايدن يفوز في أريزونا ويعزز انتصاره بانتخابات الرئاسة الأميركية
دولى
جريدة «الوسط»: مولودان في انتظار مخاض ملتقى تونس
ليبيا
أوباما في مذكراته: انقساماتنا عميقة
دولى
تراجع «الإسلاميين» والنساء في نتيجة الانتخابات النيابية الأردنية
عربى
«برشلونة» يقاضي نيمار
رياضة عالمية
 المزيد من دولى

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

اختبار يكشف سرطان المريء في دقيقة