الصين تسجل رابع وفاة بـ«الفيروس الغامض» ومخاوف من تحوله إلى وباء

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 21 يناير 2020, 09:47 صباحا
مريض يُنقل إلى مستشفى جينينتان من مرض يشبه سارس، 18 يناير 2020. (فرانس برس).

أعلنت السلطات الصينية، الثلاثاء، وفاة رجل يبلغ من العمر 89 عاما جراء فيروس جديد شبيه بفيروس «كورونا» المسبب لمتلازمة «سارس» التنفسية الحادة، في رابع حالة وفاة تسجل بسبب هذا الفيروس الذي تفشى في سائر أنحاء البلاد.

وقالت اللجنة الصحية في مدينة ووهان (وسط) حيث ظهر هذا الفيروس لأول مرة في ديسمبر إن الرجل توفي الأحد الماضي، بعد أن واجه صعوبات في التنفس، حسب وكالة «فرانس برس».

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وأصيب حتى اليوم أكثر من 200 شخص بهذا الفيروس الذي امتد انتشاره إلى ثلاث دول آسيوية أخرى هي اليابان وتايلاند وكوريا الجنوبية، وتزداد المخاوف من تحوله إلى وباء، ولا سيما أن انتشاره يتزامن قرب حلول احتفالات رأس السنة الصينية التي تشهد تنقل الملايين.

وينتمي الفيروس الجديد إلى سلالة فيروسات «كورونا» المسببة لمتلازمة «سارس»، حسب منظمة الصحة العالمية التي ستعقد اجتماعا طارئا غدا الأربعاء، لتحديد ما إذا كان مناسبا إعلان «حال طوارئ صحية ذات بُعد دولي»، وهو التدبير الذي يتخذ عادة للتصدّي للأوبئة الأكثر خطورة.

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