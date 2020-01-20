تسجيل ثالث وفاة بالفيروس الغامض في الصين وإصابة في كوريا الجنوبية

رجل يغادر مستشفى في منطقة ووهان بالصين في 12 يناير 2020 (فرانس برس).

أعلنت الصين، اليوم الاثنين، وفاة شخص ثالث جراء إصابته بالفيروس الغامض الذي بدأ بالظهور الشهر الماضي، فيما امتد الوباء إلى مناطق أخرى في شمال وجنوب البلاد ووصل إلى كوريا الجنوبية، قبل أيام من احتفالات رأس السنة الصينية.

ووصل هذا المرض الذي ظهر في ديسمبر الماضي في سوق في ووهان (وسط الصين) إلى ثلاثة بلدان آسيوية أخرى هي اليابان وتايلاند وكوريا الجنوبية، كما وصل عدد الإصابات المعروفة به إلى 205 أشخاص، بينهم 201 في الصين، حسب «فرانس برس».

وللمرة الأولى، أعلنت السلطات الصحية الصينية، اليوم الاثنين، عن إصابات جديدة بالفيروس خارج مدينة ووهان الكبيرة التي يبلغ عدد سكانها 11 مليون نسمة، وهي حالتان في بكين (شمال) وحالة في شينجين المدينة الكبرى في أقصى جنوب الصين والمحاذية لهونغ كونغ.

بؤرة المرض

والقاسم المشترك بين جميع المصابين أنهم زاروا منطقة ووهان خلال الأسابيع الأخيرة. وينطبق ذلك أيضاً على إصابة رصدت في سول لدى امرأة صينية بالغة من العمر 35 عاماً وصلت الأحد بالطائرة من ووهان.

وكشفت السلطات الصحية في كوريا الجنوبية أن المرأة زارت مستشفى في ووهان لإصابتها بالزكام، ووصف لها الأطباء أدوية قبل أن تصل مطار سول حيث رصدت عوارضها، وتم وضعها في الحجر الصحي.

ويثير هذا الفيروس مخاوف متزايدة بعد وفاة شخص ثالث في عطلة نهاية الأسبوع منذ ظهور المرض، ومع ارتفاع ملحوظ بعدد المصابين الجدد في ووهان (140 حالة جديدة، 198 حالة بالإجمال)، بينهم تسعة في حالة حرجة.

احتمالية انتقال الفيروس

وعلى الرغم من ذلك، تحاول السلطات الصحية في المدينة طمأنة السكان، إذ تقول إن خطر انتقال المرض بين إنسان وآخر ضعيف لكنه ليس مستبعدا.

يأتي انتشار هذا الفيروس مع اقتراب الاحتفالات بعيد رأس السنة الصينية، وهي أكثر فترة تكون فيها وسائل النقل مكتظة في البلاد. وبدأ مئات الملايين من الأشخاص السفر عبر الحافلات والقطارات والطائرات لزيارة عائلاتهم قبل العيد في 25 يناير.

ورغم خطر تفشي المرض، لم تفرض السلطات حتى الآن أي قيود على استخدام وسائل النقل العام.

وينتمي هذا الفيروس الجديد إلى سلالة الفيروس كورونا التي تضم عددا كبيرا من الفيروسات. وقد تسفر هذه الفيروسات عن أمراض غير مؤذية لدى الإنسان، مثل الزكام، لكنها قد تؤدي أيضاً إلى أمراض شديدة الخطورة مثل السارس أي المتلازمة التنفسية الحادة. هذا الفيروس الأخير معدٍ إلى حد كبير، وقد تسبب بوفاة نحو 650 شخصاً في الصين وهونغ كونغ بين عامي 2002 و2003.

وتشبه عوارض السارس عوارض التهاب رئوي عادي، مع ارتفاع في الحرارة ومشاكل في التنفس.