بثنائية فالنسيا .. الإكوادور تهزم قطر في افتتاحية المونديال

القاهرة - بوابة الوسط

حقق المنتخب الإكوادوري الفوز على نظيره القطري بثنائية في المباراة الافتتاحية لكأس العالم 2022، على استاد البيت في العاصمة القطرية الدوحة.

وتقدم المهاجم فالنسيا بالهدف الأول عن طريق ركلة جزاء عند الدقيقة 16، ثم ضاعف النتيجة برأسية بعد عرضية متقنة في الدقيقة 31، ليكون أول لاعب يسجل ثنائية في الشوط الأول لافتتاحية المونديال منذ العام 1966.

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وكان الحكم قد ألغى هدفًا للإكوادور في الدقيقة الخامسة من بداية المباراة، بعد العودة لـ«الفار»، حيث أظهرت التقنية وقوع لاعب المنتخب الإكوادوري في التسلل.

وفي الشوط الثاني دخل المنتخب القطري بتركيز أكبر مما بدأ عليه المباراة، وأضاع فرصتين خطيرتين، لكن الحظ لم يقف بجانبه، لتنتهي المباراة على نتيجة الشوط الأول، لتكون قطر أول منتخب مستضيف يخسر المباراة الافتتاحية في المونديال.

وينتظر أن تقام غدا مباراة السنغال وهولندا في إطار منافسات المجموعة الأولى.