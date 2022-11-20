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اليوم المنتظر في قطر بعد شكوك وجدليات ومزاعم وتكهنات

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 20 نوفمبر 2022, 04:44 مساء
اليوم المنتظر في قطر بعد شكوك وجدليات ومزاعم وتكهنات
تعويذة مونديال قطر 2022. (فرانس برس)
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فيما خطف الأنظار، إعلان الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، حظر الكحول للمشجعين في محيط ملاعب قطر البلد المنظم لكأس العالم 2022، حيث يخضع بيعها لرقابة صارمة، حل اليوم المنتظر لقطر التي تفتتح، الأحد، كأس العالم لكرة القدم على وقع شكوك وجدليات ومزاعم وتكهنات لم تنقطع منذ منحها حق الاستضافة، خلطت عالم الرياضة بالسياسة والأعمال والبيئة وحقوق الإنسان.

يشهد استاد البيت في مدينة الخور الشمالية الذي يبعد نحو خمسين كيلومترًا شمال العاصمة الدوحة والمستوحى من الخيمة التقليدية التي سكنها أهل البادية افتتاح قطر البطولة المقامة مرة كل أربع سنوات بمواجهة الإكوادور، أمام ستين ألف متفرج يتقدمهم أمير البلاد الشيخ تميم بن حمد آل ثاني الذي سيلقي كلمة بالمناسبة.

تنفس الصعداء بعد صافرة البداية
وسيتنفس القطريون الصعداء بعد صافرة البداية لأول مونديال في الشرق الأوسط ودولة عربية كلف أكثر من 200 مليار دولار وفق تقديرات مختلفة، بعد انتقادات لاذعة للدولة الخليجية الغنية بالغاز، بسبب مواضيع شتّى تتراوح من شراء الأصوات، مناخ الإمارة الحار ومجتمعها المحافظ إلى سجلها في مجال الحريات وحقوق الإنسان وخصوصًا التعامل مع العمال المهاجرين من جنوب القارة الأسيوية، بحسب «فرانس برس».

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وعشية انطلاق منافسات المجموعة الأولى التي تضم أيضًا هولندا والسنغال اللذين يلتقيان الإثنين على ملعب الثمامة المستوحى من القحفية التقليدية، شن رئيس «فيفا» السويسري جاني إنفانتينو حملة دفاعية في وجه الانتقادات الغربية لمنح قطر الاستضافة، وقال السبت من المركز الإعلامي في مركز قطر الوطني للمؤتمرات «أنا هنا ليس لإعطائكم دروسًا في الحياة، لكن ما يحصل في الوقت الحالي هنا ليس عادلًا على الإطلاق. الانتقادات المتعلقة بكأس العالم تنم عن نفاق».

الزحف الجماهيري المنتظر
وتتوقع قطر التي يقطنها نحو 3 ملايين نسمة بينهم 90% من الأجانب، حضور أكثر من مليون مشجع إلى البلاد على مدار البطولة التي تستمر 29 يومًا، لكن تساؤلات كثيرة طُرحت في الأشهر الأخيرة حول قدرتها على استيعاب هذا العدد، سيمكث مشجّعون كثر في فنادق أو شقق أو مخيمات في الصحراء أو على متن سفن، مقابل أسعار متفاوتة.

وخلافًا للنسخ السابقة من المونديال الذي انطلق العام 1930 في الأوروغواي، انتقلت المنافسة من فصل الصيف إلى مشارف الشتاء، بسبب درجات الحرارة الملتهبة في الخليج صيفًا، ما أثار حنق البطولات الأوروبية الكبرى المجبرة على تجميد منافساتها لمدة شهر على الأقل.

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