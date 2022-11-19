22 مباراة مجانية في كأس العالم بقطر.. و«بوابة الوسط» تستعرض أخر التحديثات

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت مجموعة «بين» الإعلامية، اليوم السبت، عن خطتها لبث 22 مباراة ضمن كأس العالم بقطر 2022 على قناة «بين سبورتس» المجانية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، في إطار الاحتفاء بأول نسخة يستضيفها العالم العربي من البطولة.

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يبدأ البث المجاني بالمباراة الافتتاحية، التي تقام غدًا الأحد في ستاد البيت، وتجمع بين الدولة المضيفة قطر والإكوادور، ويتيح الإعلان للملايين من عشاق كرة القدم والعائلات في دول المنطقة الـ24 الاستمتاع بالمواجهات الحماسية، وذلك خلال البطولة المرتقبة التي تنطلق للمرة الأولى في منطقة الشرق الأوسط.

القنوات المفتوحة تستعد لنقل 22 مباراة

وتنقل قناة «بين سبورتس» المفتوحة 22 مباراة، في إطار التغطية الشاملة التي تقدمها القنوات لكل من الـ64 مباراة في البطولة، كما تعد «بين سبورتس» الناقل الرسمي والحصري لبطولة كأس العالم «FIFA قطر 2022» التي تستضيفها قطر وتخاطب 24 دولة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، علمًا أنها تلعب دورًا محوريًا في تسليط الضوء على هذا الحدث التاريخي على الساحة العالمية.

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من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لـ«بين» في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا محمد السبيعي: «يسرنا أن نتمكن من بث أبرز المباريات مجانًا ليتابعها الجمهور الشغوف بكرة القدم في المنطقة، احتفالاً بإحياء البطولة الشهيرة في العالم العربي، ونحرص منذ أصبحنا الناقل الرسمي لبطولة كأس العالم FIFA قطر 2022 على استثمار جميع الفرص المتاحة لفسح المجال أمام أكبر قدر ممكن من جمهور المنطقة لمشاهدة منافسات البطولة، ونؤكد التزامنا بتوفير محتوى الشبكة لأوسع شريحة ممكنة، انطلاقًا من إدراكنا مدى أهمية هذه البطولة ودورها الجامع».

يأتي إعلان اليوم بعد فترة وجيزة من كشف «بين» عن خطط التغطية الحصرية للبطولة بأكملها على قنوات «بين سبورتس»، إلى جانب المحتوى المجاني، يحظى المشتركون في قنوات «بين سبورتس» بفرصة مشاهدة جميع مباريات البطولة، وكل دقيقة من مواجهاتها الـ 64 بأربع لغات ومن خلال سبع قنوات مخصصة.