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غموض وشكوك حول «الديك الفرنسي» كريم بنزيمة قبل انطلاق كأس العالم

القاهرة - بوابة الوسط السبت 19 نوفمبر 2022, 04:56 مساء
غموض وشكوك حول «الديك الفرنسي» كريم بنزيمة قبل انطلاق كأس العالم
كريم بنزيمة. (فرانس برس)
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غاب الفرنسي كريم بنزيمة مهاجم ريال مدريد الإسباني عن التدريبات الجماعية لمنتخب بلاده، مكتفياً بالجري في بداية الحصة قبل ممارسة التدريبات بعيداً عن المجموعة، وبإشراف المدرب البدني، لتحوم الشكوك حول جهوزية أفضل لاعب في العالم، قبل ساعات من انطلاق منافسات مونديال قطر 2022 في كرة القدم، غداً الأحد.

واختفى المهاجم ابن الـ34 عاماً عن الأنظار والملاعب منذ ما يقارب الشهر، بسبب مشكلات عضلية غير معلنة، فيما تثير حالته البدنية علامات استفهام كثيرة قبل مباراة منتخب «الديوك» الأولى أمام أستراليا، الثلاثاء، وذلك على الرغم من جميع التصاريح المطمئنة عن حالة المهاجم، وتستعد فرنسا لحملة الدفاع عن لقبها مع الكثير من الغيابات، بسبب الإصابات، بحسب «فرانس برس».

غياب عناصر بارزة في منتخب فرنسا
ويفتقد منتخب الديوك الفرنسية الكثير من الكوادر المهمة أمثال بول بوغبا، نغولو كانتي، ميك مينيان، بريسنيل كيمبيبي وكريستوفر نكونكو، ويأمل المدير الفني للمنتخب الفرنسي ديدييه ديشان، الحائز على بطولة العالم 2018، في رؤية صاحب القميص الرقم 19 ينضم إلى باقي أفراد المنتخب الخميس خلال الحصة التدريبية الأولى في الدوحة، بعدما اكتفى برؤيته في تدريبات خاصة مع المصاب الآخر المدافع رافاييل فاران.

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ويقترب الاستحقاق أمام أستراليا الثلاثاء بخطوات متسارعة، في حين يتابع بنزيمة عودته على رؤوس أصابع قدميه، وهو الذي لم يلعب سوى نصف ساعة أمام سلتيك غلاسكو الأسكتلندي في 2 نوفمبر منذ خوضه الدقائق التسعين للمرة الأخيرة في 19 أكتوبر في الدوري الإسباني، وبعد ثلاثة أيام، تحدث النادي المدريدي عن «إجهاد عضلي في عضلات الفخذ في الساق اليسرى» بشأن المهاجم الذي كان قد توج للتو بالكرة الذهبية وغادر للراحة في اللقاء التالي.

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