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كلمة أمير دولة قطر في افتتاح كأس العالم

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 20 نوفمبر 2022, 05:24 مساء
كلمة أمير دولة قطر في افتتاح كأس العالم
أمير دولة قطر تميم بن حمد أثناء كلمته في افتتاح كأس العالم 2022.(الإنترنت)
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رحب أمير دولة قطر، تميم بن حمد آل ثاني، خلال حفل افتتاح كأس العالم 2022 بالحضور من كل أنحاء العالم.

وقال الأمير تميم: من قطر من بلاد العرب، أرحب بالجميع في بطولة كأس العالم 2022، لقد عملنا لتكون من أنجح البطولات، استثمرنا في الخير، وصولنا ليوم الافتتاح، اليوم الذي انتظره الجميع، من اليوم سيتابع العالم المهرجان الكروي الكبير في هذا الفضاء، سوف سيتجمع الناس على مختلف جنسياتهم وحول الشاشات في جميع القارات.

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ودعا أمير قطر في حديثه إلى احترام الآخر وثقافته ومعتقداته، مؤكدًا أن قطر تحتفي بالجميع على أراضيها.

ورحب تميم في ختام كلمته بجميع الحاضرين في دولة قطر، متمنيًا لهم قضاء وقت ممتع في الدوحة، والاستمتاع بالبطولة؛ حيث ختم حديثه بقوله: أهلا وسهلًا بالعالم في دوحة الجميع.

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