قطر تتأهب لاستقبال الحدث التاريخي وسط أهازيج واحتفالات مختلف جماهير العالم

القاهرة - بوابة الوسط

ترتفع حمى نهائيات كأس العالم لكرة القدم ببطء ولكن بثبات في الدوحة، الأحد، مع اقتراب انطلاق المباراة الافتتاحية بين قطر البلد المضيف والإكوادور، فقبل ساعات قليلة من انطلاق أكبر حدث كروي على كوكب الأرض، وهو الأول في بلد عربي مسلم، تتصاعد الأجواء وسط العاصمة القطرية الدوحة مع تدفق المشجعين من الأركان الأربعة للكرة الأرضية.

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ترى الدولة الخليجية الصغيرة والثرية التي يسكنها 2.9 مليون نسمة فقط، أن حياتها اليومية انقلبت فجأة رأسًا على عقب مع وصول المشجعين الذين كان عددهم قليلًا، الجمعة. فعلى الكورنيش، المتنزه السياحي الكبير على طول خليج الدوحة، وبالقرب من حديقة البدع، بدأ المشجعون الذين يرتدون ألوان منتخبات بلادهم في رفع أصواتهم تشجيعا لها، غالبيتهم من المكسيكيين يرتدون القبعات التقليدية الشهيرة «سومبريرو»، والأرجنتينيين، وقال أحد المشجعين المكسيكيين لويس بيريس الذي يعيش في مكسيكو «إنها كأس العالم الأولى لنا، لا نعرف حقا ما الذي نتوقعه. لكن الأجواء رائعة جدا»، بحسب «فرانس برس».

توافد الجماهير على أرض الدوحة

وأضاف المشجع الذي وصل إلى الدوحة، السبت، مع مجموعة من عشرات الأصدقاء «ذهبنا إلى مهرجان المشجعين وكان لطيفًا، كان هناك فقط بطء قليل عند المدخل. اعتقدنا أنه سيكون هناك الكثير من الأشخاص، ولكن بدأت البطولة الآن. الناس هنا يتحدثون الإنجليزية بشكل جيد، الأمر سهل جدا. وسائل النقل تعمل بشكل جيد جدا».

طابور شراء التذاكر في منفذ وست باي الرئيسي

طابور شراء التذاكر في منفذ وست باي الرئيسي لم يكن طويلا منذ افتتاحه في منتصف أكتوبر، تحت أنظار ملصق عملاق للنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، أحد آخر الملصقات التي جرى نشرها على المباني من هذه المنطقة المركزية في العاصمة، كان خط المترو المتجه نحو استاد البيت، مسرح المباراة الافتتاحية على بعد نحو 50 كيلومترًا شمال الدوحة، مكتظًا بالفعل، وتوجهت مجموعة من الغانيين، من بين أكثر المشجعين احتفالية في الأسابيع الأخيرة في قطر نحو الكورنيش المزين بعلم دولتهم.

في محطة مشيرب، نقطة التقاء الخطوط الثلاثة لمترو الدوحة، يعمل العديد من المتطوعين بالسترات الزرقاء والمجهزين بمكبرات الصوت لتوجيه السائحين القلائل الضائعين بعض الشيء، ولا سيما عشرات الألمان الحاملين لقمصان «دي مانشافت» على الظهر وبطاقة «هيَّا»، تصريح دخول قطر خلال المونديال، حول العنق. كما تظهر أعلام وقمصان منتخبات هولندا والأرجنتين وكرواتيا وقطر وحتى لبنان الذي لم يتأهل إلى النهائيات.