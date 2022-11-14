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«لعيب».. تميمة قطر المونديالية

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 14 نوفمبر 2022, 08:54 مساء
«لعيب».. تميمة قطر المونديالية
لعيب تميمة كأس العالم في قطر.(الموقع الرسمي لمونديال قطر)(الإنترنت)
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«لعيب» هو تميمة بطولة كأس العالم 2022 في قطر، وهو عبارة عن مجسم بزي خليجي، يتكون من شماغ أبيض غالبا مع تدلي حبال من «العقال»، ويداعب الكرة برأسه، وأُعلن عنه في أبريل الماضي وقت سحب قرعة المونديال، وتعني باللغة العربية الأكثر مهارة وقدرة على لعب كرة القدم.

الدمية لعيب داعمة لكل مجتهد
وقالت الدمية «لعيب» عبر الموقع الرسمي لكأس العالم 2022، أنها شخصية تحب دعم الفرق وتشجيعها داخل الملعب، كما أنها تحب مساعدة الآخرين ودعمهم في مختلف نواحي الحياة.

وقررت اللجنة المنظمة لكأس العالم العام 1966 اختيار تميمة تمثل البلد المنظم للبطولة وتبعث رسالة معينة لجماهير كرة القدم المتابعة لهذا الحدث، فكانت دمية الأسد «ويلي» الذي صممه رسام كتب الأطفال الإنجليزي ريج هوي، أول تميمة رسمية لكأس العالم والذي احتضنته إنجلترا.

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وتنطلق منافسات البطولة يوم 20 نوفمبر الجاري، ويتنافس 32 منتخبا لحصد اللقب، على أن تكون المباراة النهائية يوم الثامن عشر من ديسمبر المقبل.

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