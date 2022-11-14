«الخيام العربية وصناديق الشحن».. أحدث استعدادات قطر لاستقبال المشجعين

القاهرة - بوابة الوسط

أنشأت دولة قطر أماكن جديدة لاستيعاب حوالي مليون مشجع مؤازرين لمنتخباتهم المشاركة في بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022 وتتوقع وصولهم للإقامة على أراضيها خلال البطولة.

كبائن قرية المشجعين

ووفق الموقع الرسمي لحجز أماكن الإقامة في قطر، تتيح كبائن قرية المشجعين في المنطقة الحرة الاختيار بين غرفة نوم مزدوجة أو ثنائية، وتشتمل على وسائل الرفاهية المتواجدة في كل كابينة لوازم إعداد الشاي والقهوة، وزجاجتي مياه يوميا، كما تشمل المرافق الموجودة في القرية عددا من منافذ الطعام التي تقدم مجموعة من المأكولات العربية والأجنبية.

وتتميز القرية بموقعها المثالي على مقربة من محطة مترو، مما يتيح للضيوف الفرصة لاستكشاف مناطق الدوحة بشكل أوسع، وزيارة المواقع السياحية الرئيسية ومنها متحف قطر الوطني.

وتقع قرية المشجعين بالقرب من ساحل كورنيش الدوحة، بالقرب من استاد الثمامة واستاد ٩٧٤ واستاد الجنوب ضمن مسافة ١٠ كم من القرية.

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قرية المشجعين الخور

وكما يبين موقع الحجز، فإن قرية المشجعين الخور تقع على بعد ٤٠ دقيقة من قلب الدوحة، وقد جرى إنشاؤها على شكل خيام بدوية، لتعطي للوافدين إليها حياة البدوية القديمة، حيث تتوافر أماكن للشواء والاستمتاع بنيران المخيم وكذلك توفير شاشات عرض كبيرة لمشاهدة المباريات، إضافة إلى مطاعم تقدم أشهى المأكولات المحلية، كما تتوافر بالقرية عدة ملاعب مجهزة للممارسة مختلف الأنشطة الرياضية كملاعب تنس، وكرة سلة، وكذلك صالة رياضية وحمام سباحة.

تقع قرية الخور على شاطئ «الفركية»، على بعد 5.5 كم من استاد البيت، الذي سيحتضن ضربة البداية لكأس العالم، حيث سيلاقي المنتخب القطري نظيره الإكوادوري، في مستهل مشواره في البطولة.

وأنشأت قطر هذه القرى لاستقبال المشجعين وتسكينهم في أماكن مريحة وقريبة للملاعب، لتخفيف الضغط المتوقع عن الفنادق، وكذلك الشقق والفيلات السكنية، المجهزة لاستقبال الجماهير الوافدة، كما أن دولة قطر قد جهزت فنادق عائمة تتيح للزوار الإقامة في سفن عائمة على شواطئ الدوحة.

وستنطلق فعاليات كأس العالم يوم 20 نوفمبر الجاري، وستنتهي بالمباراة النهائية يوم 18 ديسمبر المقبل على ستاد لوسيل.