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القادري يعلن قائمة المنتخب التونسي لكأس العالم في قطر

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 14 نوفمبر 2022, 07:28 مساء
القادري يعلن قائمة المنتخب التونسي لكأس العالم في قطر
المنتخب التونسي لكرة القدم يحتفل بتسجيل أحد الأهداف.(الإنترنت)
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أعلن مدرب المنتخب التونسي، جلال القادري، اليوم الإثنين، قائمة الفريق التي ستسافر إلى قطر، للمشاركة في كأس العالم 2022، وشهدت القائمة حضور كل من ديلان برون وبلال العيفة، فيما غاب عنها سعد بقير وسيف الدين الخاوي، فيما جلب القادري أربعة حراس للمرمى في قائمة «نسور قرطاج».

القائمة الكاملة لمنتخب تونس وفقا لـموقع «الهداف التونسي»:
لحراسة المرمى: أيمن دحمان، ومعز حسن، وأيمن بلبولي، وبشير بن سعيد.

خط الدفاع: محمد دراغر، ووجدي كشريدة، وبلال العيفة، ومنتصر طالبي، وديلان برون، وياسين مرياح، ونادر الغندري، وعلي معلول، وعلي العابدي.

خط الوسط: إلياس السخيري، وعيسى العيدوني، وفرجاني ساسي، وغيلان شعلالي، ومحمد علي بن رمضان، وحنبعل المجبري.

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خط الهجوم: سيف الدين الجزيري، ونعيم السليتي، وطه ياسين الخنيسي، وأنيس بن سليمان، وعصام الجبالي، ووهبي الخزري، ويوسف المساكني.

وستواجه تونس في المجموعة الرابعة كلا من منتخب فرنسا ومنتخب أستراليا ومنتخب الدنمارك.
 

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