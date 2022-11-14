«بوابة الوسط» تكشف فحوى أحدث رسائل وزارة الرياضة للجنة الأولمبية الليبية

طرابلس - بوابة الوسط: صلاح بلعيد

علمت «بوابة الوسط» أن وزارة الرياضة بصدد توجيه رسالة إلى اللجنة الأولمبية الليبية، للمطالبة بعدم تأجيل انتخابات مجلس إدارة اللجنة عن الثاني من ديسمبر المقبل، في ظل مطالبات من الوسط الرياضي بعدم التأجيل بعد أن مضى أكثر من عام على موعد الانتخابات.

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وستشهد انتخابات مجلس إدارة اللجنة الأولمبية الليبية المنتظرة منافسة كبيرة هذا الموسم، ودخول أسماء جديدة مرشحة من الاتحادات وأخرى مرشحة تحت صفة الخبراء، حيث يسمح بدخول ثلاثة خبراء من أصل 30 خبيرًا ممثلين عن عدد الاتحادات داخل المكون الرياضي الليبي، للمنافسة على المناصب المختلفة «الرئيس والنواب والعضوية لمجلس الإدارة».