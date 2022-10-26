دوري أبطال أوروبا: إنتر إلى ثمن النهائي وإقصاء برشلونة

القاهرة - بوابة الوسط

بلغ إنتر ميلان الإيطالي الدور ثمن النهائي لمسابقة دوري أبطال أوروبا في كرة القدم بفوزه الكبير على ضيفه فيكتوريا بلزن التشيكي 4 - صفر الأربعاء، في ميلانو في الجولة الخامسة قبل الأخيرة من منافسات المجموعة الثالثة، فيما خرج برشلونة الإسباني خالي الوفاض.

وحقق إنتر الأهم خلال المبارة، حيث كان بحاجة إلى الفوز لحسم البطاقة الثانية في المجموعة بعد بايرن ميونيخ الألماني، وإقصاء برشلونة الذي سيواصل مشواره القاري في مسابقة الدوري الأوروبي «يوروبا ليغ» بضمان المركز الثالث كونه يملك أربع نقاط مقابل لاشيء للفريق التشيكي الأخير.