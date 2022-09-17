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هالاند يحلق مجددا في التهديف مع مانشستر سيتي ويضعه في القمة موقتا 24 ساعة

القاهرة - بوابة الوسط السبت 17 سبتمبر 2022, 04:45 مساء
هالاند يحلق مجددا في التهديف مع مانشستر سيتي ويضعه في القمة موقتا 24 ساعة
مباراة مانشستر سيتي وولفرهامبتون. (إنترنت)
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اعتلى فريق مانشستر سيتي صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز «البريميرليغ»، بشكل موقت، عقب فوزه على وولفرهامبتون (3-0)، اليوم السبت، في الجولة الثامنة من المسابقة التي عادت بعد توقف قصير حدادًا على رحيل الملكة إليزابيث.

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تقدم مانشستر سيتي بهدف سجله جاك غريليش بعد مرور 55 ثانية من بداية اللقاء، وأضاف إيرلينغ هالاند الهدف الثاني في الدقيقة 16، ليعتلي صدارة الهدافين برصيد 11 هدفًا، ثم سجل فيل فودين الهدف الثالث في الدقيقة 69، واضطر فريق وولفرهامبتون لاستكمال المباراة بعشرة لاعبين بعد طرد ناثان كولينز في الدقيقة 33.

بذلك يرفع مانشستر سيتي رصيده بهذا الفوز إلى 17 نقطة في صدارة الترتيب، موقتًا، بفارق نقطتين أمام آرسنال، الذي يواجه برينتفورد، غدًا الأحد، في المقابل، توقف رصيد وولفرهامبتون عند ست نقاط في المركز السادس عشر بجدول المسابقة.

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