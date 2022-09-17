«ذئاب الجبل» تنهش مالك تشيلسي بعد محاولته السطو على صلاح

القاهرة - بوابة الوسط

خرج مسؤولو نادي المقاولون العرب المصري بتصريحات ردًا على أخرى من رئيس تشيلسي الإنجليزي تود بويلي بخصوص «الفرعون» محمد صلاح المحترف بصفوف ليفربول الإنجليزي.

وكان تود بويلي، أحد ملاك تشيلسي ورئيس النادي، قال قبل أيام قليلة إن «البلوز» يملك واحدة من أفضل أكاديميات العالم، والتي أنتجت عددًا من النجوم المميزين مثل محمد صلاح، نجم هجوم ليفربول الإنجليزي حاليًا، بحسب ما ذكره موقع «العين».

وتناقضت تصريحات بويلي مع نشأة صلاح الذي ظهر في صفوف المقاولون العرب المعروف باسم «ذئاب الجبل»، وانتقل منه إلى بازل السويسري العام 2012، ثم انضم إلى تشيلسي في 2014 وهو بعمر 22 عامًا، ولعب مباشرة مع الفريق الأول دون المرور على أي من فرق الناشئين بالنادي اللندني.

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ونشر المقاولون العرب بيانًا عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» قال فيه: «محمد صلاح ابننا وتصريحات رئيس تشيلسي تدل على عدم الفهم».

وأضاف البيان: «لا يوجد اختلاف من الأساس على أن محمد صلاح من ناشئي المقاولون العرب، واعتقاد بويلي أنه من ناشئي تشيلسي هو عدم فهم، صلاح فخر لنادي المقاولون العرب والكرة المصرية والعربية ويتشرف المقاولون أنه أحد أبنائه».

وأوضح المشرف على الكرة في نادي المقاولون محمد عادل فتحي أن «العالم كله يعلم مسيرة محمد صلاح وكيف كانت بدايته في نادي المقاولون العرب ولكن يبدو أن مالك تشيلسي هو الشخص الوحيد في العالم الذي يجهل هذه المعلومة».

ونشر النادي صورة للنجم المصري بقميص ليفربول مع تعليق: «حقيقة يعرفها العالم باستثناء شخص واحد، محمد صلاح ابن نادي المقاولون العرب وفخر مصر والعرب».

جدير بالذكر أن صلاح (30 عامًا) لم يتمكن من حجز مكان بالتشكيل الأساسي لتشيلسي، ليرحل إلى الدوري الإيطالي في 2015 معارا إلى فيورنتينا ثم روما، الذي اشتراه بشكل نهائي في العام التالي، وفي صيف 2017 عاد صلاح إلى الدوري الإنجليزي من بوابة ليفربول.