رسميا.. هالاند يتوج بأول جائزة في الدوري الإنجليزي

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم «بريميرليغ» اليوم الجمعة، فوز إيرلينغ هالاند، مهاجم فريق مانشستر سيتي، بجائزة لاعب شهر أغسطس، والتي تُقدم لأفضل لاعب في الشهر.

وتوج اللاعب النرويجي بجائزة لاعب شهر أغسطس بعدما تفوق في التصويت على باسكال جروس «برايتون» وجابرييل خيسوس ومارتن أوديجارد «آرسنال» وأليكساندر متروفيتش «فولام» ونيك بوب «نيوكاسل» ورودريجو «ليدز» وويلفريد زاها «كريستال بالاس».

9 أهداف في 5 مباريات

وسجل هالاند تسعة أهداف في خمس مباريات فقط خاضها بالدوري الإنجليزي في شهر أغسطس، لكنه إجمالا سجل 10 أهداف في ستة لقاءات.

رقم قياسي

وكسر هالاند الرقم القياسي في عدد الأهداف المسجلة في أول خمس مباريات بالدوري بعدما سجل ميك كوين وسيرجيو أغويرو ثمانية أهداف في نفس عدد المباريات.

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وأصبح هالاند سادس لاعب يسجل هاتريك في مباراتين متتاليتين بالدوري الإنجليزي، والأول منذ هاري كين مهاجم توتنهام والذي كرر الأمر ذاته في 2017.

كما أن هالاند أول لاعب يتوج بالجائزة في شهره الأول بالبطولة منذ برونو فيرنانديز لاعب مانشستر يونايتد في فبراير من العام 2020.