Atwasat

«هالاند» يتصدر مشهد المواجهة النارية بين السيتي ودورتموند في ليلة دوري الأبطال

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 14 سبتمبر 2022, 04:33 مساء
«هالاند» يتصدر مشهد المواجهة النارية بين السيتي ودورتموند في ليلة دوري الأبطال
مباراة مانشستر سيتي وإشبيلية. (إنترنت)
alwasat radio

تشهد المجموعة السابعة بدوري أبطال أوروبا، مواجهة نارية من العيار الثقيل، حيث يستضيف مانشستر سيتي الإنجليزي نظيره بوروسيا دورتموند الألماني، ضمن الجولة الثانية، في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت ليبيا.
 
ويستحوذ المهاجم البارع النرويجي إرلينغ هالاند على الاهتمام الأكبر، عندما يقود مانشستر سيتي بطل إنجلترا أمام فريقه السابق بوروسيا دورتموند الألماني، وينتظر أن يتوهج هالاند، بعد أن نقل شهيته التهديفية من دورتموند إلى سيتي.

- رأسية ماتيب تهدي ليفربول فوزا قاتلا على أياكس في دوري الأبطال
- بايرن ميونخ يضرب برشلونة في دوري الأبطال

سجل هالاند ثنائية للسيتي خلال فوزه الكاسح برباعية نظيفة على أرض إشبيلية الإسباني، في الجولة الأولى، وينوي تكرار الانجاز عندما يواجه فريقه السابق دورتموند.

وحمل هالاند ألوان بروسيا دورتموند بين 2020 و2022 وسجل له 86 هدفًا في 89 مباراة، وسجل ابن الثانية والعشرين القادم بستين مليون يورو هذا الصيف، 12 هدفًا للسيتي في 8 مباريات، بينها 10 في 6 مباريات ضمن الدوري الإنجليزي «البريميرليغ».

ويحتل سيتي وصافة ترتيب الدوري الإنجليزي، بفارق نقطة عن آرسنال وبالتساوي مع توتنهام، فيما تراجع دورتموند إلى الخامس في ألمانيا، بعد خسارته القاسية أخيرًا ضد لايبزيغ، علمًا بأنه استهل مشواره القاري بفوز ثلاثي على كوبنهاغن الدنماركي الذي يستقبل إشبيلية.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

برنامج «Wsport»: المنتخب الوطني يواجه اوغندا وتنزانيا وديا

برنامج «Wsport»: المنتخب الوطني يواجه اوغندا وتنزانيا وديا
«فلوسنا»: ماذا تعرف عن قضية الخرافي والـ«مليار و200 مليون دولار»

«فلوسنا»: ماذا تعرف عن قضية الخرافي والـ«مليار و200 مليون دولار»
قطر ومصر توقعان 3 مذكرات تفاهم خلال زيارة السيسي

قطر ومصر توقعان 3 مذكرات تفاهم خلال زيارة السيسي
جثمان الملكة اليزابيث الثانية في لندن للوداع الأخير

جثمان الملكة اليزابيث الثانية في لندن للوداع الأخير
القمبري لـ«بوابة الوسط»: مقترحان لدوري الطائرة الليبي.. واجتماع طرابلس لدراسة الأمر

القمبري لـ«بوابة الوسط»: مقترحان لدوري الطائرة الليبي.. واجتماع طرابلس لدراسة ...
السودانيون يستعيدون ذكرى زيارة الملكة إليزابيث بعد رحيلها

السودانيون يستعيدون ذكرى زيارة الملكة إليزابيث بعد رحيلها
40 عاما على مجزرة صبرا وشاتيلا.. ذكريات ناجين مع «رائحة الجثث» و«فظائع القتل»

40 عاما على مجزرة صبرا وشاتيلا.. ذكريات ناجين مع «رائحة الجثث» و«فظائع القتل»
واشنطن تحذر من أي تدخل في انتخاباتها بعد تقرير استخباراتي

واشنطن تحذر من أي تدخل في انتخاباتها بعد تقرير استخباراتي
لماذا سجلت الولايات المتحدة تباطؤا في التضخم أقل من المتوقع؟

لماذا سجلت الولايات المتحدة تباطؤا في التضخم أقل من المتوقع؟
كاركاتير حليم - عقيلة صالح يصل قطر في زيارة رسمية

كاركاتير حليم - عقيلة صالح يصل قطر في زيارة رسمية
«هنا ليبيا»: المطالبة بتفعيل دستور الاستقلال تعود إلى الواجهة

«هنا ليبيا»: المطالبة بتفعيل دستور الاستقلال تعود إلى الواجهة
برنامج «Wsport»: صولة والسنوسي يغادران منافسات كأس الإتحاد الأسيوية

برنامج «Wsport»: صولة والسنوسي يغادران منافسات كأس الإتحاد الأسيوية
«اقتصاد بلس»: استياء شعبي من تدهور الاقتصاد وشبح الركود يطارد تجار طرابلس

«اقتصاد بلس»: استياء شعبي من تدهور الاقتصاد وشبح الركود يطارد تجار طرابلس
كاركاتير خيري - الغرب وبرنامج إيران النووي

كاركاتير خيري - الغرب وبرنامج إيران النووي
جونثان وينر لـ«باتيلي»: ابعد عن النخبة الحالية.. حان الوقت للذهاب إلى البلديات

جونثان وينر لـ«باتيلي»: ابعد عن النخبة الحالية.. حان الوقت للذهاب إلى البلديات
وزارة التعليم تعلن آخر التفاصيل بشأن طباعة وتوريد الكتاب المدرسي

وزارة التعليم تعلن آخر التفاصيل بشأن طباعة وتوريد الكتاب المدرسي
كاركاتير خيري - المنظومات الإلكترونية في ليبيا

كاركاتير خيري - المنظومات الإلكترونية في ليبيا
مهمة صعبة.. خبرة باتيلي تصطدم بـ«قوة قاهرة»

مهمة صعبة.. خبرة باتيلي تصطدم بـ«قوة قاهرة»
 المزيد من رياضة عالمية

تعليقات

عناوين ذات صلة
إنتر يحقق الفوز على فيكتوريا بلزن بدوري الأبطال
إنتر يحقق الفوز على فيكتوريا بلزن بدوري الأبطال
سبورتينغ لشبونة يتصدر مجموعته بأبطال أوروبا بالفوز على توتنهام
سبورتينغ لشبونة يتصدر مجموعته بأبطال أوروبا بالفوز على توتنهام
بايرن ميونخ يضرب برشلونة في دوري الأبطال
بايرن ميونخ يضرب برشلونة في دوري الأبطال
رأسية ماتيب تهدي ليفربول فوزا قاتلا على أياكس في دوري الأبطال
رأسية ماتيب تهدي ليفربول فوزا قاتلا على أياكس في دوري الأبطال
بعد الهزيمة المدوية أمام كلوب بروج.. بورتو يضل طريقه في دوري الأبطال
بعد الهزيمة المدوية أمام كلوب بروج.. بورتو يضل طريقه في دوري ...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
قرعة دوري أبطال أوروبا: مواجهات سهلة لحامل اللقب ريال مدريد.. وبرشلونة يواجه بايرن وإنتر ميلان
قرعة دوري أبطال أوروبا: مواجهات سهلة لحامل اللقب ريال ......
(فيديو) بولندا تطيح بالبرازيل خارج مونديال الطائرة.. وتضرب موعدا مع إيطاليا في النهائي
(فيديو) بولندا تطيح بالبرازيل خارج مونديال الطائرة.. وتضرب ......
(فيديو) اكتمال أضلاع المربع الذهبي لمونديال الطائرة.. تعرف على المواجهات
(فيديو) اكتمال أضلاع المربع الذهبي لمونديال الطائرة.. تعرف ......
كريم بنزيما يفوز بجائزة أفضل لاعب في أوروبا 2022
كريم بنزيما يفوز بجائزة أفضل لاعب في أوروبا 2022...
(فيديو).. البولندية إيغا شفيونتيك تفوز على أنس جابر وتتوج ببطولة أميركا المفتوحة للتنس
(فيديو).. البولندية إيغا شفيونتيك تفوز على أنس جابر وتتوج ......
المزيد
العملاق ريال مدريد يستقبل لايبزيغ الألماني في جولة جديدة بدوري الأبطال
العملاق ريال مدريد يستقبل لايبزيغ الألماني في جولة جديدة ......
«هالاند» يتصدر مشهد المواجهة النارية بين السيتي ودورتموند في ليلة دوري الأبطال
«هالاند» يتصدر مشهد المواجهة النارية بين السيتي ودورتموند في......
صلاح يتحول أمام أياكس إلى هداف تاريخي لـ«ليفربول» على ملعب «أنفيلد» بتحطيم رقم الأسطورة جيرارد
صلاح يتحول أمام أياكس إلى هداف تاريخي لـ«ليفربول» على ملعب ......
بعد الهزيمة المدوية أمام كلوب بروج.. بورتو يضل طريقه في دوري الأبطال
بعد الهزيمة المدوية أمام كلوب بروج.. بورتو يضل طريقه في دوري......
رأسية ماتيب تهدي ليفربول فوزا قاتلا على أياكس في دوري الأبطال
رأسية ماتيب تهدي ليفربول فوزا قاتلا على أياكس في دوري ......
المزيد
المزيد من بوابة الوسط