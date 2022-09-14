«هالاند» يتصدر مشهد المواجهة النارية بين السيتي ودورتموند في ليلة دوري الأبطال

القاهرة - بوابة الوسط

تشهد المجموعة السابعة بدوري أبطال أوروبا، مواجهة نارية من العيار الثقيل، حيث يستضيف مانشستر سيتي الإنجليزي نظيره بوروسيا دورتموند الألماني، ضمن الجولة الثانية، في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت ليبيا.



ويستحوذ المهاجم البارع النرويجي إرلينغ هالاند على الاهتمام الأكبر، عندما يقود مانشستر سيتي بطل إنجلترا أمام فريقه السابق بوروسيا دورتموند الألماني، وينتظر أن يتوهج هالاند، بعد أن نقل شهيته التهديفية من دورتموند إلى سيتي.

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سجل هالاند ثنائية للسيتي خلال فوزه الكاسح برباعية نظيفة على أرض إشبيلية الإسباني، في الجولة الأولى، وينوي تكرار الانجاز عندما يواجه فريقه السابق دورتموند.

وحمل هالاند ألوان بروسيا دورتموند بين 2020 و2022 وسجل له 86 هدفًا في 89 مباراة، وسجل ابن الثانية والعشرين القادم بستين مليون يورو هذا الصيف، 12 هدفًا للسيتي في 8 مباريات، بينها 10 في 6 مباريات ضمن الدوري الإنجليزي «البريميرليغ».

ويحتل سيتي وصافة ترتيب الدوري الإنجليزي، بفارق نقطة عن آرسنال وبالتساوي مع توتنهام، فيما تراجع دورتموند إلى الخامس في ألمانيا، بعد خسارته القاسية أخيرًا ضد لايبزيغ، علمًا بأنه استهل مشواره القاري بفوز ثلاثي على كوبنهاغن الدنماركي الذي يستقبل إشبيلية.