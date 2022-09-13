رأسية ماتيب تُهدي ليفربول فوزاً قاتلا على أياكس في دوري الأبطال

القاهرة - بوابة الوسط

تخطى فريق ليفربول الإنجليزي، مواجهة نظيره اياكس الهولندي، بعدما حقق الفوز عليه بنتيجة 2-1 في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الثلاثاء، ضمن المجموعة الأولى بمسابقة دوري أبطال أوروبا.

وسجل ليفربول هدفه الأول الدقيقة (17) عن طريق محمد صلاح، قبل أن يدرك أياكس التعادل عن طريق محمد كدوس في الدقيقة (27).

وعاد ليفربول مرة أخرى للمباراة وفي الدقيقة 89 سجل جويل ماتيب هدفا قاتلا بعد عرضية من كوستاس تسيميكاس ورأسية قوية لم ينجح المدافع في إخراجها قبل أن تسكن الشباك.

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بهذه النتيجة رفع ليفربول رصيده إلى 3 نقاط، بعدما خسر مباراته الأولى في المجموعة أمام نابولي 1-4، فيما تجمد رصيد أياكس عند 3 نقاط.