بايرن ميونخ يضرب برشلونة في دوري الأبطال

القاهرة - بوابة الوسط

نجح فريق بايرن ميونخ الألماني، في تحقيق الفوز على نظيره برشلونة، بثنائية دون رد، خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الثانية لدور المجموعات بدوري أبطال أوروبا، في معقل النادي البافاري «أليانز أرينا».

وسجل أهداف بايرن ميونخ، لوكاس هيرنانديز وليروي ساني في الدقائق 50 و54.

وبهذا الفوز رفع بايرن ميونخ رصيده إلى 6 نقاط في صدارة المجموعة، بينما تجمد رصيد برشلونة عند 3 نقاط في المركز الثاني.

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