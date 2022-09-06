دوري الأبطال.. حامل اللقب ريال مدريد يعود بانتصار كبير من ميدان سلتيك

القاهرة - بوابة الوسط

استهل فريق ريال مدريد، مشواره في بطولته المفضلة، بالفوز بنتيجة بثلاثية دون رد، على نظيره سيلتيك الإسكتلندي، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.

سجل الريال هدفه الأول في الدقيقة (56) عن طريق فينيسيوس جونيور، بعد كرة عرضية رائعة من فالفيردي من الطرف الأيمن قابلها فينسيوس الذي سدد الكرة في الشباك.

وجاء الهدف الثاني في الدقيقة (60) عن طريق لوكا مودريتش، بتمريرة من هازاد إلى لوكا مودريتش الذي راوغ المدافع لكنها قطعت منه لتصل إليه مرة أخرى ويسدد كرة بوجه القدم الخارجي داخل الشباك.

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وعزز ريال مدريد النتيجة بالهدف الثالث في الدقيقة (77) عن طريق إدين هازارد، مستغلا كرة رائعة من توني كروس إلى دانييل كارباخال يمين منطقة الجزاء ليمرر الكرة من لمسة واحدة إلى هازارد الذي سدد الكرة داخل الشباك.

وبهذا الفوز يتواجد ريال مدريد في المركز الثاني بالمجموعة السادسة برصيد 3 نقاط، وبفارق الأهداف عن المتصدر شاختار دونيتسك، وسيلتيك في المركز الرابع بدون نقاط.