مبابي يقود باريس سان جيرمان للفوز على يوفنتوس في دوري الأبطال

القاهرة - بوابة الوسط

قاد الفرنسي كيليان مبابي، باريس سان جيرمان، للفوز على يوفنتوس الإيطالي (2-1)، في المواجهة التي جمعتهما على ملعب بارك دي برانس، لحساب الجولة الافتتاحية من المجموعة الثامنة في دوري أبطال أوروبا.

جاء الهدف الأول لباريس سان جيرمان، في الدقيقة (5) عن طريق كيليان مبابي، بعد تمريرة من نيمار للاعب مبابي داخل منطقة الجزاء وسددها الأخير مباشرة على الطائر تمر على يسار الحارس لداخل الشباك.

وسجل باريس الثاني في الدقيقة (22) عن طريق مبابي أيضًا، بعد تمريمرة من اللاعب أشرف حكيمي من جهة اليمين قابلها مبابي بتسديدة مباشرة من داخل منطقة الجزاء سكنت الشباك.

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وقلص يوفنتوس النتيجة بهدف أول له في الدقيقة (53) عن طريق وستون ماكيني، بعدما لعبت ركلة ركنية قصيرة للاعب فيليب كوستيتش الذي أرسل الكرة لداخل منطقة الجزاء وقابلها ماكيني برأسية من على القائم الثاني مع خروج خاطيء من الحارس دوناروما لتمر الكرة داخل الشباك.

بهذه النتيجة حقق باريس سان جيرمان نقاطه الثلاث الأولى في المجموعة الثامنة بدوري أبطال أوروبا، بينما يظل رصيد يوفنتوس خالي من النقاط، في انتظار المواجهات المقبلة.