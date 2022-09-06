Atwasat

مانشستر سيتي يقسو على إشبيلية في دوري الأبطال

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 06 سبتمبر 2022, 10:57 مساء
مانشستر سيتي يقسو على إشبيلية في دوري الأبطال
مانشستر سيتي يبدا رحلة دوري الأبطال بالفوز على إشبيلية برباعية دون رد لحساب الجولة الأولى. (الإنترنت)
alwasat radio

نجح فريق مانشستر سيتي في تحقيق فوزا كبيرا على نظيره إشبيلية، برباعية دون رد، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الثلاثاء، لحساب الجولة الأولى من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

افتتح مانشستر سيتي الأهداف في الدقيقة (20) عن طريق لاعبه إيرلينج هالاند، بعد كرة عرضية من كيفين دي بروين من يمين منطقة الجزاء قابلها هالاند بتسديدة من الوضع زاحفا من يسار منطقة الجزاء سكنت أسفل يمين المرمى.

وسجل السيتي الهدف الثاني في الدقيقة (58) عن طريق فيليب فودين، بعد تمريرة من جواو كانسيلو إلى فيليب فودين المتمركز داخل منطقة الجزاء فراوغ الأخير الدفاع بشكل رائع ثم سدد كرة أرضية زاحفة سكنت أسفل يسار المرمى.

- بداية قوية لبوروسيا دورتموند في دوري أبطال أوروبا
- تشيلسي يسقط في اختباره الأول بدوري أبطال أوروبا
- أوباميانغ يقود تشيلسي ضد دينامو زغرب في دوري الأبطال

وعزز السيتي النتيجة بالهدف الثالث في الدقيقة (67) عن طريق إيرلينج هالاند، بتسديدة من فيليب فودين من داخل منطقة الجزاء أبعدها الحارس ياسين بونو من يسار مرماه فتابعها هالاند بتسديدة من على حدود منطقة الــ 6 ياردات سكنت المرمى الخالي.

وسجل السيتي الهدف الرابع في الدقيقة (90+2) عن طريق روبن دياز، بعد كرة عرضية أرضية من جواو كانسيلو من جهة اليمين قابلها روبن دياز بتسديدة من داخل منطقة الــ 6 ياردات سكنت منتصف المرمى.

واحتل السيتي بهذا الفوز، صدارة المجموعة السابعة برصيد 3 نقاط بفارق الأهداف أمام بوروسيا دورتموند الذي تغلب على ضيفه كوبنهاجن 3-0 في وقت سابق.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

عدنان معيتيق: العمل الفني يفضح القتلة وشاهد على جرائم الإنسان

عدنان معيتيق: العمل الفني يفضح القتلة وشاهد على جرائم الإنسان
سورية تصادر كميات من حبوب «كبتاغون» مصنعة على شكل صحون فخارية (صور)

سورية تصادر كميات من حبوب «كبتاغون» مصنعة على شكل صحون فخارية (صور)
من رومانيا إلى ألمانيا.. حمى الخنازير الأفريقية تتمدد في أوروبا

من رومانيا إلى ألمانيا.. حمى الخنازير الأفريقية تتمدد في أوروبا
التضخم يهدد بإصابة آلاف الأطفال في كمبوديا بسوء التغذية

التضخم يهدد بإصابة آلاف الأطفال في كمبوديا بسوء التغذية
سباق مع الزمن للعثور على ناجين بعد مقتل العشرات في زلزال الصين

سباق مع الزمن للعثور على ناجين بعد مقتل العشرات في زلزال الصين
ارتفاع قتلى القوات اليمنية في هجوم تنظيم القاعدة على «أبين» إلى 21 عسكريا

ارتفاع قتلى القوات اليمنية في هجوم تنظيم القاعدة على «أبين» إلى 21 عسكريا
مانشستر سيتي بكبار نجومه ضيفا مهما على إشبيلية ضمن معارك دوري الأبطال.. الثلاثاء

مانشستر سيتي بكبار نجومه ضيفا مهما على إشبيلية ضمن معارك دوري الأبطال.. الثلاثاء
بـ158 مليار يورو.. روسيا تحصد مداخيل عالية بفضل ارتفاع أسعار الوقود

بـ158 مليار يورو.. روسيا تحصد مداخيل عالية بفضل ارتفاع أسعار الوقود
عودة الجدل بشأن أنشطة إطلاق الثيران في إسبانيا

عودة الجدل بشأن أنشطة إطلاق الثيران في إسبانيا
خلال اجتماع مع الملكة.. ليز تراس تتسلم رسميا رئاسة وزراء بريطانيا

خلال اجتماع مع الملكة.. ليز تراس تتسلم رسميا رئاسة وزراء بريطانيا
«غازبروم»: الصين ستسدد ثمن شحنات الغاز الروسية باليوان والروبل

«غازبروم»: الصين ستسدد ثمن شحنات الغاز الروسية باليوان والروبل
أنشيلوتي يحذر ريال مدريد قبل بداية الدفاع عن اللقب في دوري الأبطال

أنشيلوتي يحذر ريال مدريد قبل بداية الدفاع عن اللقب في دوري الأبطال
ريم مصطفى تتصدر «غوغل» بعد الإعلان عن «طير بينا يا قلبي»

ريم مصطفى تتصدر «غوغل» بعد الإعلان عن «طير بينا يا قلبي»
الكشف عن أول سفينة «خالية من الجسيمات» في العالم

الكشف عن أول سفينة «خالية من الجسيمات» في العالم
باكستان تكافح لمواجهة آثار الفيضانات مع تجاوز الوفيات 1300 (شاهد)

باكستان تكافح لمواجهة آثار الفيضانات مع تجاوز الوفيات 1300 (شاهد)
كاركاتير خيري - ذباب إلكتروني!

كاركاتير خيري - ذباب إلكتروني!
مصدر قضائي: الحكم في الطعن على التعديل الدستوري العاشر والحادي عشر في 6 أكتوبر المقبل

مصدر قضائي: الحكم في الطعن على التعديل الدستوري العاشر والحادي عشر في 6 أكتوبر ...
«باتيلي» الصائم عن الكلام وسط «مولد» الترحيب الدولي

«باتيلي» الصائم عن الكلام وسط «مولد» الترحيب الدولي
 المزيد من رياضة عالمية

تعليقات

عناوين ذات صلة
قمة نارية في انطلاق دوري الأبطال بين سان جيرمان ويوفنتوس بالتوقيت الليبي
قمة نارية في انطلاق دوري الأبطال بين سان جيرمان ويوفنتوس بالتوقيت...
بيانيتش خارج برشلونة
بيانيتش خارج برشلونة
أوباميانغ يقود تشيلسي ضد دينامو زغرب في دوري الأبطال
أوباميانغ يقود تشيلسي ضد دينامو زغرب في دوري الأبطال
كونتي غاضب من جدول مباريات توتنهام
كونتي غاضب من جدول مباريات توتنهام
تشيلسي يسقط في اختباره الأول بدوري أبطال أوروبا
تشيلسي يسقط في اختباره الأول بدوري أبطال أوروبا
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
قرعة دوري أبطال أوروبا: مواجهات سهلة لحامل اللقب ريال مدريد.. وبرشلونة يواجه بايرن وإنتر ميلان
قرعة دوري أبطال أوروبا: مواجهات سهلة لحامل اللقب ريال ......
كريم بنزيما يفوز بجائزة أفضل لاعب في أوروبا 2022
كريم بنزيما يفوز بجائزة أفضل لاعب في أوروبا 2022...
جائزة بلجيكا الكبرى: فيرستابن يحرز المركز الأول ويحلق في صدارة الترتيب
جائزة بلجيكا الكبرى: فيرستابن يحرز المركز الأول ويحلق في ......
صفقة كاسيميرو لمانشستر يونايتد تقترب من الانتهاء بعد موافقة الريال
صفقة كاسيميرو لمانشستر يونايتد تقترب من الانتهاء بعد موافقة ......
الهدف رقم 159 ينتظر صلاح أمام «مانشستر يونايتد»
الهدف رقم 159 ينتظر صلاح أمام «مانشستر يونايتد»...
المزيد
مبابي يقود باريس سان جيرمان للفوز على يوفنتوس في دوري الأبطال
مبابي يقود باريس سان جيرمان للفوز على يوفنتوس في دوري ......
مانشستر سيتي يقسو على إشبيلية في دوري الأبطال
مانشستر سيتي يقسو على إشبيلية في دوري الأبطال...
بداية قوية لبوروسيا دورتموند في دوري أبطال أوروبا
بداية قوية لبوروسيا دورتموند في دوري أبطال أوروبا...
تشيلسي يسقط في اختباره الأول بدوري أبطال أوروبا
تشيلسي يسقط في اختباره الأول بدوري أبطال أوروبا...
كونتي غاضب من جدول مباريات توتنهام
كونتي غاضب من جدول مباريات توتنهام...
المزيد
المزيد من بوابة الوسط