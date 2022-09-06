مانشستر سيتي يقسو على إشبيلية في دوري الأبطال

القاهرة - بوابة الوسط

نجح فريق مانشستر سيتي في تحقيق فوزا كبيرا على نظيره إشبيلية، برباعية دون رد، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الثلاثاء، لحساب الجولة الأولى من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

افتتح مانشستر سيتي الأهداف في الدقيقة (20) عن طريق لاعبه إيرلينج هالاند، بعد كرة عرضية من كيفين دي بروين من يمين منطقة الجزاء قابلها هالاند بتسديدة من الوضع زاحفا من يسار منطقة الجزاء سكنت أسفل يمين المرمى.

وسجل السيتي الهدف الثاني في الدقيقة (58) عن طريق فيليب فودين، بعد تمريرة من جواو كانسيلو إلى فيليب فودين المتمركز داخل منطقة الجزاء فراوغ الأخير الدفاع بشكل رائع ثم سدد كرة أرضية زاحفة سكنت أسفل يسار المرمى.

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وعزز السيتي النتيجة بالهدف الثالث في الدقيقة (67) عن طريق إيرلينج هالاند، بتسديدة من فيليب فودين من داخل منطقة الجزاء أبعدها الحارس ياسين بونو من يسار مرماه فتابعها هالاند بتسديدة من على حدود منطقة الــ 6 ياردات سكنت المرمى الخالي.

وسجل السيتي الهدف الرابع في الدقيقة (90+2) عن طريق روبن دياز، بعد كرة عرضية أرضية من جواو كانسيلو من جهة اليمين قابلها روبن دياز بتسديدة من داخل منطقة الــ 6 ياردات سكنت منتصف المرمى.

واحتل السيتي بهذا الفوز، صدارة المجموعة السابعة برصيد 3 نقاط بفارق الأهداف أمام بوروسيا دورتموند الذي تغلب على ضيفه كوبنهاجن 3-0 في وقت سابق.