تشيلسي يسقط في اختباره الأول بدوري أبطال أوروبا

القاهرة - بوابة الوسط

افتتح فريق تشيلسي، دور مجموعات دوري أبطال أوروبا، بالخسارة أمام نظيره دينامو زغرب، بهدف دون مقابل، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب ماكسيمير في الجولة الأولى من دور المجموعات.

وتقدم دينامو زغرب مبكرًا في الدقيقة الـ 13 بهجمة مرتدة انتهت بانطلاقة من أورسيتش الذي انفرد بالمرمى من منتصف الملعب ووضع الكرة بشكل رائع من فوق الحارس كيبا.

وتعادل أوباميانج لتشيلسي في الدقيقة الـ 50 ولكن الحكم ألغى الهدف لوجود حالة تسلل.

زغرب في الصدارة

بهذه النتيجة حصد فريق دينامو زغرب أول ثلاث نقاط في صدارة المجموعة بشكل موقت، بينما تزيل تشيلسي المجموعة في المركز الأخير.

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