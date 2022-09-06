بداية قوية لبوروسيا دورتموند في دوري أبطال أوروبا

القاهرة - بوابة الوسط

فاز فريق بوروسيا دورتموند الألماني، على ضيفه كوبنهاجن الدنماركي، بثلاثية نظيفة، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الأولى من مجموعات دوري أبطال أوروبا.

وانتهى الشوط الأول بتقدم دورتموند بهدفين، حيث افتتح القائد ماركو رويس التسجيل في الدقيقة 35، وبعدها بسبع دقائق أضاف البرتغالي رافاييل جيريرو الهدف الثاني.

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وفي الشوط الثاني أكد الإنجليزي الشاب جود بيلينجهام فوز دورتموند بتسجيله الهدف الثالث قبل سبع دقائق من النهاية.

بهذه النتيجة انفرد بوروسيا دورتموند موقتا بصدارة المجموعة السابعة التي تضم أيضا مانشستر سيتي الإنجليزي وإشبيلية الإسباني.