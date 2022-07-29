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مانشستر سيتي يتلقى ضربة مع بداية الموسم الجديد

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 29 يوليو 2022, 06:00 مساء
مانشستر سيتي يتلقى ضربة مع بداية الموسم الجديد
الإسباني أيمريك لابورت. (الإنترنت)
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تلقى فريق مانشستر سيتي، ضربة قوية، مع بداية الموسم الرياضي الجديد (2022-2023)، بسبب غياب أحد مدافعيه، بسبب خضوعه لجراحة في ركبته.

ويغيب الإسباني أيمريك لابورت عن بداية موسم فريقه مانشستر سيتي الإنجليزي، بسبب خضوعه لجراحة في ركبته، وفقا لـ«بي إن سبورت».

وقال مدرب مانشستر سيتي، الإسباني بيب غوارديولا، اليوم الجمعة، إن لابورت احتاج لجراحة، بعد معاناته من إصابة في الفترات الأخيرة من الموسم الماضي.

مجهود خارق
وأنهى ابن الـ28 الموسم الماضي متألما من إصابته، ورغم ذلك أسهم في إحراز سيتي لقبه الرابع في خمس أعوام ضمن البريميرليغ، بعد صراع محتدم مع ليفربول.

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وأوضح «غوارديولا»: «لابورت مصاب، خضع لجراحة في ركبته بعد الموسم الماضي عندما خاض آخر مباراتين أو ثلاث وهو يعاني إصابة كبيرة. لقد قام بمجهود خارق.. حتى الآن، كان يقوم بعمل جيد، لكن عليك أن تكون حذرا بالنسبة للركبة. أعتقد أنه سيغيب في أغسطس وربما يبدأ موسمه معنا في سبتمبر».

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