كلوب يكشف آخر تطورات إصابة حارسه أليسون بيكر

القاهرة - بوابة الوسط

كشف يورغن كلوب، مدرب «ليفربول» أن الحارس أليسون بيكر، اقترب من العودة للملاعب بعد تعافيه من إصابة في البطن، لكنه لن يشارك أمام «سالزبورغ» في مباراة ودية يوم الأربعاء.

وقال كلوب، وفقاً لـ«رويترز»: «ديوغو لن يلعب بكل تأكيد وهذا واضح، لكن بالنسبة للاعبين المصابين حاليًا فأليسون هو صاحب أقرب فرصة.. بكل تأكيد لن يلعب أمام سالزبورغ، لكن سنرى.. أعتقد أنه يقترب من العودة».

وأكد كلوب وجود أكثر من لاعبي يعاني الإصابة في التشكيلة، مضيفًا: «في هذا الوقت لا أعرف من سيكون بوسعه اللعب. سنحتاج إلى نظرة ثم سنلعب المباراة. إنها مباراة قبل انطلاق الموسم، لذا علينا تجاوزها ثم سنتعامل مع الأمر».

ولم يشارك الحارس البالغ عمره 29 عامًا مع «ليفربول» منذ الخسارة (4-صفر) أمام «مانشستر يونايتد» في تايلاند هذا الشهر، لكنه التحق بمعسكر الفريق في النمسا.

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وسيغيب ديوغو غوتا مهاجم «ليفربول» عن مواجهة «مانشستر سيتي» في درع المجتمع، بين بطلي الدوري والكأس، يوم 30 يوليو بسبب مشكلة عضلية.