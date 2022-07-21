محمد صلاح يغيب عن حفل أفضل لاعب في أفريقيا

القاهرة - بوابة الوسط

يقام اليوم الخميس، حفل جوائز الأفضل في أفريقيا لعام 2022، بمدينة الرباط في المغرب، تحت رعاية الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف».

وتجاهل محمد صلاح، حضور حفل «كاف» اليوم، بعدما قرر السفر مع فريقه ليفربول إلى ألمانيا لخوض ودية لايبزيغ.

ويتنافس محمد صلاح على جائزة أفضل لاعب أفريقي مع كل من السنغالي ساديو ماني لاعب بايرن ميونيخ، ومواطنه إدوارد ميندي حارس مرمى تشيلسي.

ماني يحضر الحفل

من جانبه، غادر ماني معسكر فريقه الجديد بايرن ميونيخ في الولايات المتحدة بطائرة خاصة نحو المغرب لحضور الحفل. ونشر ماني لقطة مصورة عبر حسابه الشخصي على «إنستغرام» وعلق قائلا «أراكم قريبا في المغرب».

مشوار محمد صلاح الموسم الماضي

وأسهم محمد صلاح في وصول منتخب مصر للمباراة النهائية من كأس الأمم الأفريقية والمرحلة الأخيرة من تصفيات كأس العالم 2022.

كما وصل صلاح مع ليفربول إلى نهائي دوري أبطال أوروبا، وحصل على المركز الثاني في الدوري الإنجليزي، بينما تمكن من تحقيق لقبي كأس الاتحاد الإنجليزي وكأس الرابطة الإنجليزية، كما توج اللاعب المصري بجائزة هداف الدوري الإنجليزي الممتاز مناصفة مع سون هيونغ مين لاعب توتنهام.

مشوار ساديو ماني الموسم الماضي

ونجح كل من ساديو ماني وإدوارد ميندي في التتويج بلقب كأس الأمم الأفريقية مع منتخب السنغال والوصول لكأس العالم 2022.

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ومع الأندية حقق ماني الألقاب الجماعية نفسها التي وصل إليها صلاح مع ليفربول.