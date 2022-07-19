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«ليفربول» يعلن إعارة مدافعه وليامز إلى «بلاكبول»

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 19 يوليو 2022, 11:17 مساء
«ليفربول» يعلن إعارة مدافعه وليامز إلى «بلاكبول»
ريس وليامز. (أرشيفية : الإنترنت)
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أعلن نادي «ليفربول»، أمس الثلاثاء، انتقال مدافعه ريس وليامز إلى «بلاكبول»، في الدرجة الثانية، لمدة موسم واحد، على سبيل الإعارة، ووقع اللاعب صاحب الـ21 عامًا عقدًا طويل الأمد مع «ليفربول» العام الماضي.

يأتي هذا بعد عروض رائعة في موسم 2020-2021، حيث بدأ آخر خمس مباريات في الدوري في ذلك الموسم، ليساعد الفريق في احتلال المركز الثالث، والتأهل لدوري أبطال أوروبا، بحسب «رويترز».

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وسينتقل وليامز، الذي كان معارًا إلى «سوانزي سيتي» الموسم الماضي، إلى «بلاكبول»، قبل بداية مشوار الفريق في الدرجة الثانية، عندما يستضيف «ريدينغ» في 30 يوليو الحالي.

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