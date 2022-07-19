فيرنر يبحث عن السعادة خارج أسوار «تشيلسي» بتصريح ناري من أميركا

القاهرة - بوابة الوسط

يدرس المهاجم الألماني تيمو فيرنر فكرة الرحيل عن صفوف فريق «تشيلسي»، من أجل الحصول على فرصة مشاركة أكبر، وذلك قبل أشهر من بطولة كأس العالم 2022، حيث لا يشارك فيرنر (26 عاماً) ضمن التشكيل الأساسي بشكل منتظم، بحسب ما ذكرته وكالة الأنباء الألمانية.

يأتي غياب فيرنر تحت قيادة المدير الفني الألماني أيضًا توماس توخيل، وقد عزز «تشيلسي» خط الهجوم بالتعاقد مع النجم الإنجليزي الدولي رحيم ستيرلينغ.

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وقال فيرنر في تصريحاته للصحفيين في «لاس فيغاس» الأميركية، عقب المباراة التي انتهت بالفوز على «كلوب أميركا» المكسيكي (2-1)، التي سجل خلالها الهدف الأول: «يمكنني أن أكون سعيداً في أي مكان، بالتأكيد أرغب في اللعب بشكل أكبر، ويجب أن أفعل ذلك كي أكون في مستوى جيد قبل كأس العالم، وكي أحظى بالفرصة في المشاركة بالبطولة».

وتابع: «الشيء الأكثر أهمية هو أن أكون سعيداً، أكون سعيداً عندما ألعب وأسجل أهداف، هذه هي الحقيقة، هذا ما يجب علي الاهتمام به، وباقي الأشياء ستأتي».

كان فيرنر انضم إلى «تشيلسي» 2020 قادماً من «لايبزيغ» الألماني، ومن المفترض أن يستمر عقده حتى 2025.