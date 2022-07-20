الـ«سيتي» يرفض صفقة «سان جيرمان» بخصوص نيمار.. وغوارديولا: خوفا من الإخلال بالتوازن

القاهرة - بوابة الوسط

رفض «مانشستر سيتي» الإنجليزي، الثلاثاء، إجراء صفقة تبادلية مع «باريس سان جيرمان»، تتضمن البرازيلي نيمار، ووفقاً لجريدة «لو باريزيان»، سعت الصفقة لإجراء مبادلة.

المبادلة تتضمن نيمار مقابل لاعب آخر لم يعلن اسمه، لكن الجريدة ألمحت إلى أن الأمر ربما يتعلق بالبرتغالي برناردو سيلفا، وأشارت الجريدة إلى أن الرد جاء سريعاً من الـ«سيتي» برفض الصفقة، بحسب وكالة الأنباء الإسبانية.

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وقالت الجريدة: «مدرب السيتي بيب غوارديولا، لا يرغب في الإخلال بتوازن الفريق بضم نيمار».

يذكر أن نيمار حالياً مع الفريق الباريسي خلال جولته في اليابان، وذكرت «لو باريزيان»، أن الإدارة الرياضية ترغب في التخلص من نيمار الذي وصل في 2017 إلى «باريس سان جيرمان»، مقابل 222 مليون يورو، لكنه لم يرتقِ إلى التطلعات.