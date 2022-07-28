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كلوب يكشف موقف أليسون وجوتا من مواجهة مانشستر سيتي

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 28 يوليو 2022, 10:00 مساء
كلوب يكشف موقف أليسون وجوتا من مواجهة مانشستر سيتي
يورغن كلوب والحارس أليسون. (الإنترنت)
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كشف يورغن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي، اليوم الخميس، موقف الحارس أليسون والمهاجم ديوجو جوتا، من مواجهة مانشستر سيتي في مباراة درع المجتمع.

وقال كلوب، للصحفيين قبل مباراة يوم السبت في ملعب كينغ باور، وفقا لـ«رويترز»، إن الحارس أليسون والمهاجم ديوجو جوتا سيغيبان عن مباراة درع المجتمع أمام مانشستر سيتي حيث يواصل هذا الثنائي التعافي من إصابات.

وأصيب جوتا في فخذه خلال التدريب، ولم يحدد كلوب موعدا محتملا للعودة لكن أليسون، الذي يعاني من إصابة في البطن، سيعود في الوقت المناسب لخوض الجولة الأولى من الموسم الجديد للدوري الإنجليزي الممتاز.

موقف الثنائي
وأوضح كلوب: «تدرب أليسون اليوم، أكثر من اليوم السابق.. سيكون جاهزا لفولهام في السادس من أغسطس، لكنه لن يشارك في مباراة مطلع الأسبوع.. بالنسبة لديوجو سيستغرق الأمر بعض الوقت للأسف».

وأكد كلوب أيضا أنه يضع روبرتو فيرمينو ضمن خططه حيث يجتذب المهاجم البرازيلي، الذي دخل السنة الأخيرة في عقده، اهتمام العديد من الأندية الأوروبية. قائلا: «بوبي هو قلب وروح هذا الفريق.. لهذا السبب أنا سعيد لأنه يتدرب معنا حتى الآن.. بالنسبة لي لا يوجد أي شك في أهميته للفريق».

كلوب حزين على رحيل ماني
وقال كلوب إنه حزين لرحيل ساديو ماني بعد انتقاله إلى بايرن ميونيخ لكنه سعيد لأن المهاجم السنغالي كشف عن نواياه في وقت مبكر مما سمح لليفربول بالعثور على بديل مع انضمام داروين نونيز للنادي الشهر الماضي.

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وقال كلوب: «فقدنا ساديو الذي كان لاعبا مهما في التشكيلة الأساسية لست سنوات.. أبلغنا بأنه يريد تحديا جديدا.. أخبرنا بذلك في وقت مبكر بما فيه الكفاية وقبلنا ذلك.. كان لدينا الوقت للاستعداد وهذا ما فعلناه».

وخسر ليفربول لقب الدوري لصالح سيتي الموسم الماضي بفارق نقطة واحدة وعندما سئل عما إذا كانت كأس درع المجتمع مهمة للفريق قال كلوب إنه سيتعامل معها بجدية شديدة: «إنها آخر بطولة محلية للكأس لم نفز بها حتى الآن وسنسعى لتحقيق اللقب.. إذا فزت بها فهي مسابقة مهمة للغاية. ولكن إذا خسرت ستصبح أقل أهمية».

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