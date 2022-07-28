مصر والجزائر في ربع نهائي كأس العرب للشباب

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس

انضم منتخبا الجزائر ومصر إلى قائمة المتأهلين للدور الربع نهائي لبطولة كأس العرب لكرة القدم 20 عامًا صحبة منتخبي السعودية والأردن.

منتخب الجزائر تصدر المجموعة الثالثة بـ6 نقاط بعد فوزه أمس على ليبيا بثلاثة أهداف مقابل هدف.

وتصدر المنتخب المصري المجموعة الرابعة بعد فوزه على الصومال بنتيجة هدفين دون رد. بإمضاء اللاعبين يوسف حسن وعمر إبراهيم.

وستلتقي مصر في الدور الربع النهائي مع الفائز من مباراة اليوم التي ستجمع فلسطين والمغرب.

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مباراتا اليوم

واليوم الخميس ستقام آخر مباراتين في الدور التمهيدي للبطولة، حيث تقام في المجموعة الخامسة مواجهة بين تونس الأقرب للتأهل وفي رصيدها ثلاث نقاط + 3 أهداف، مع منتخب جيبوتي دون نقاط.

وفي المجموعة السادسة ستتحدد هوية المتأهل بعد مباراة اليوم بين المغرب وفلسطين، وكل منهما ثلاث نقاط فلسطين لها 5 أهداف وعليها 3، والمغرب لها 4 أهداف وعليه هدفان.