اتحاد جدة يستهدف الموهبة المغربية بن شرقي بعد انضمام قائد الزمالك طارق حامد

القاهرة - بوابة الوسط

ذكر تقرير إخباري، أن إدارة نادي اتحاد جدة السعودي لكرة القدم، تدرس عددًا من الملفات بخصوص اللاعبين الأجانب لاختيار أحدهم للانضمام إلى الفريق، وأوضح الموقع الإلكتروني لجريدة «عكاظ»، أن إدارة الاتحاد، وبالتنسيق مع المدرب البرتغالي نونو سبيرتو سانتو، قامت بدراسة ملفات العديد من اللاعبين في خط الوسط، وجاء أبرزهم المغربي أشرف بن شرقي والبرتغالي جواو فيلبي.

وأضافت أن بن شرقي رحل عن صفوف الزمالك بعد نهاية عقده مع الفريق المصري، وأبلغ المسؤولين برغبته في عدم البقاء حتى 30 أغسطس المقبل وهو موعد نهاية الموسم الكروي في مصر، ليصبح أحد اللاعبين الذي ترغب إدارة الاتحاد في التفاوض معهم تمهيدًا لضمه، ومزاملة طارق حامد المنضم حديثًا للفريق، بحسب وكالة الأنباء الألمانية.

على الجانب الآخر، وقع فيليبي، الذي كان معارًا لسيلتك الموسم الماضي من بنفيكا البرتغالي، على عقد يبقيه مع الفريق مدة أربعة مواسم أخرى، لكنه يظل أحد اللاعبين المطلوبين في الاتحاد.

يذكر أن الاتحاد أنهى الموسم الماضي في المركز الثاني ببطولة الدوري السعودي، برصيد 65 نقطة، بفارق نقطتين خلف الهلال المتوج باللقب.