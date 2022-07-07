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المنتخب الإنجليزي يفوز على نظيره النمساوي في افتتاح أمم أوروبا للسيدات

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 07 يوليو 2022, 02:18 مساء
المنتخب الإنجليزي يفوز على نظيره النمساوي في افتتاح أمم أوروبا للسيدات
المنتخب الإنجليزي يتغلب 1 - 0 على المنتخب النمساوي في افتتاح بطولة أوروبا للسيدات «إنجلترا 2022». (الإنترنت)
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افتتح المنتخب الإنجليزي منافسات النسخة الثالثة عشرة من بطولة كأس أمم أوروبا لكرة القدم للسيدات، بفوزه بهدف نظيف، على نظيره النمساوي، مساء أمس الأربعاء، في المباراة الافتتاحية للبطولة.

وسجلت بيث مياد الهدف الوحيد في الدقيقة (16) من المباراة التي أُقيمت على استاد «أولد ترافورد» العريق في مانشستر.

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وحصد المنتخب الإنجليزي أول ثلاث نقاط له في البطولة ليتصدر المجموعة الأولى بالدور الأول.

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