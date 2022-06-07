دوري الأمم الأوروبية.. ألمانيا تواجه إنجلترا بـ«قمصان السيدات»

القاهرة - بوابة الوسط

يستعد لاعبو المنتخب الألماني لكرة القدم، لمواجهة نظيره الإنجليزي، اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات دوري الأمم الأوروبية، مرتدين قمصان منتخب السيدات الألماني، والذي سترتديه لاعبات الفريق في بطولة أمم أوروبا المقبلة للسيدات.

وقالت المتحدثة باسم منتخب السيدات أنيته سايتز، خلال مؤتمر عبر الاتصال المرئي عن بُعد، وفقًا لـ«العربية»: «هي تحية صغيرة من منتخب الرجال إلينا، وتظهر أننا ندعم بعضنا بعضًا، وهذه هي كرة القدم».

بطولة أوروبا للسيدات

وتقام بطولة أوروبا للسيدات في الفترة ما بين السادس و31 من يوليو المقبل في إنجلترا، ويسعى منتخب الرجال إلى المساعدة في الترويج لمنتخب السيدات وكذلك للبطولة المرتقبة.

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وكان منتخب السيدات قد قام بالشيء نفسه في العام الماضي قبل بطولة كأس الأمم الأوروبية للرجال، حيث لعبن بقمصان منتخب الرجال خلال مباراة أمام تشيلي.