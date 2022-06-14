دوري الأمم الأوروبية: منتخب إنجلترا يسقط أمام المجر بنتيجة قاسية

القاهرة - بوابة الوسط

حقق منتخب المجر فوزًا تاريخيًا على نظيره منتخب إنجلترا برباعية نظيفة، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب «مولينيو» ضمن منافسات الجولة الرابعة للمجموعة الثالثة ببطولة دوري الأمم الأوروبية.

وافتتح المنتخب المجري التسجيل في الدقيقة 16، عندما فشل ستونز في إبعاد الكرة من أمام مرماه، لتصل كرة لانغ إلى رولاند سالاي الذي سجلها داخل الشباك بقوة.

وعزز المنتخب المجري النتيجة في الدقيقة 70، عندما استغل البديل مارتن آدم، عدم سيطرة فيليبس على الكرة بالشكل المناسب، ليمرر إلى رولاند سالاي الذي سجل داخل الشباك.

وسجل منتخب المجر الهدف الثالث في الدققة (80) عن طريق اللاعب زولت ناجي بعدما أعاد له آدم الكرة، ليسددها بيساره قوية على يمين الحارس أرون رامسدايل.

ولعب المنتخب الإنجليزي منذ الدقيقة 83، بعـ 10 لاعبين بعدما حصل ستونز على البطاقة الصفراء الثانية. وبعدها أضاف المنتخب المجري الهدف الرابع في الدقيقة (89)، عبر البديل دانييل جازداغ الذي انفرد بحارس المرمى.

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بهذه النتيجة احتلت المجر صدارة المجموعة برصيد 7 نقاط، متقدمة بفارق نقطة عن ألمانيا التي هزمت ضيفتها إيطاليا 5-2، فيما بقيت إنجلترا في قاع المجموعة برصيد نقطتين.