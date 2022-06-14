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منتخب كوستاريكا آخر المتأهلين إلى كأس العالم 2022

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 14 يونيو 2022, 10:46 مساء
منتخب كوستاريكا آخر المتأهلين إلى كأس العالم 2022
منتخب كوستاريكا آخر المتأهلين إلى كأس العالم 2022. (الإنترنت)
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أكملت كوستاريكا عقد المنتخبات المتأهلة إلى مونديال قطر 2022، وعددها 32، بفوزها على نيوزيلندا 1-صفر، ضمن ملحق دولي بين رابع تصفيات كونكاكاف (أميركا الشمالية والوسطى والكاريبي) وبطل أوقيانيا، اليوم الثلاثاء على استاد أحمد بن علي في الدوحة.

وسجل جويل كامبل هدف المباراة الوحيد بعد مرور 3 دقائق على بداية المباراة.

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وستنضم كوستاريكا إلى المجموعة الخامسة مع إسبانيا وألمانيا واليابان، في البطولة المقررة بين 21 نوفمبر و18 ديسمبر في قطر.

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