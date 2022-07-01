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رسميا.. ليفربول يعلن تجديد تعاقده مع محمد صلاح

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 01 يوليو 2022, 05:26 مساء
رسميا.. ليفربول يعلن تجديد تعاقده مع محمد صلاح
الدولي المصري محمد صلاح. (الإنترنت)
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أعلن نادي ليفربول الإنجليزي، اليوم الجمعة، رسميا، تمديد تعاقده مع اللاعب المصري محمد صلاح بعد مفاوضات طويلة استمرت بين الجانبين لتمديد التعاقد.

وكشف ليفربول، عبر بيان رسمي صادر اليوم الجمعة، أن تمديد التعاقد مع صلاح جاء بعقد طويل الأجل.

وقال صلاح، في فيديو نشره حساب النادي عبر «تويتر»: «شعوري رائع وأنا متحمس لحصد مزيد الألقاب مع النادي.. إنه يوم سعيد للجميع.. أخيرا أُنجِز كل شيء».

مفاوضات شاقة
وينتهي عقد صلاح مع ليفربول في 30 يونيو 2023 وقد دخل الطرفان في مفاوضات طويلة وشاقة في الأشهر الأخيرة من أجل تجديده، قبل أن يتوصلا إلى اتفاق الجمعة.

وانتقل محمد صلاح إلى صفوف ليفربول في العام 2017 قادما من روما الإيطالي مقابل 34 مليون جنيه إسترليني. ومن المقرر أن ينتهي عقده مع الريدز بنهاية الموسم المقبل.

وسجل الدولي المصري محمد صلاح 156 هدفا في 254 مباراة خاضها في صفوف الـ«ريدز» في مختلف المسابقات.

صلاح ضمن يعلن المرشحين لجائزة أفضل لاعب في أفريقيا
أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف)، أمس الخميس، القائمة الأولية للمرشحين لحصد جائزة أفضل لاعب أفريقي للعام 2022، التي ضمت الدولي المصري محمد صلاح المحترف بصفوف ليفربول الإنجليزي.

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وضمنت القائمة أيضا اللاعب الجزائري رياض محرز المحترف بصفوف مانشستر سيتي الإنجليزي، والمغربي أشرف حكيمي المحترف بفريق باريس سان جيرمان الفرنسي، والسنغالي ساديو ماني المنضم حديثا لنادي بايرن ميونخ الألماني.

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