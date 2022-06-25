ليفربول يحدد سعر بيع نجمه محمد صلاح

القاهرة - بوابة الوسط

كشفت تقارير صحفية، اليوم السبت، عن خطوة من نادي ليفربول الإنجليزي، بشأن نجم الفريق وقائد المنتخب المصري محمد صلاح، حال عدم تجديد اللاعب للفريق في الصيف الجاري.

وقال صحيفة «ديلي إكسبريس» الإنجليزية، وفقا لـ«في الجول»، إن إدارة ليفربول حددت سعر بيع محمد صلاح، تحسبا لعدم تجديد تعاقده مع النادي الإنجليزي.

وأشارت الصحيفة إلى أن النادي وضع 60 مليون جنيه إسترليني ما يعادل (73.59 مليون دولار)، للسماح لصلاح بالرحيل لأي ناد يرغب في الانضمام إليه.

ماذا طلب صلاح؟

وأوضحت الصحيفة الإنجليزية، أن محمد صلاح يرغب في الحصول على راتب أسبوعي يصل إلى ما يقرب من 400 ألف جنيه إسترليني، وهو ما رفضه ليفربول بسبب سقف الرواتب.

- محمد صلاح أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي بتصويت اللاعبين

- في حديث سري مع زملائه.. محمد صلاح ينوي مغادرة «ليفربول» إلى «برشلونة»

- كيف ودع محمد صلاح ساديو ماني بعد رحيله إلى بايرن ميونيخ؟

وانتقل محمد صلاح إلى صفوف ليفربول في العام 2017 قادما من روما الإيطالي مقابل 34 مليون جنيه إسترليني. ومن المقرر أن ينتهي عقده مع الريدز بنهاية الموسم المقبل.