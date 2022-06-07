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في حديث سري مع زملائه.. محمد صلاح ينوي مغادرة «ليفربول» إلى «برشلونة»

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 07 يونيو 2022, 09:33 مساء
في حديث سري مع زملائه.. محمد صلاح ينوي مغادرة «ليفربول» إلى «برشلونة»
محمد صلاح في تدريبات ليفربول. (الإنترنت)
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كشفت تقارير صحفية، اقتراب نهاية مسيرة الدولي المصري محمد صلاح، مع فريقه «ليفربول» الإنجليزي، بعد فشل المفاوضات بين الطرفين لتجديد التعاقد بينهما، الذي ينتهي في صيف العام 2023.

وقالت جريدة «ميرور» البريطانية، وفقًا لـ«كورة» إن محمد صلاح أخبر أصدقاءه المقربين منه، أنه ينوي مغادرة «ليفربول» الإنجليزي، والانضمام إلى صفوف «برشلونة» الإسباني.

عرض «برشلونة»
وأكدت الجريدة البريطانية، أن محمد صلاح كشف لأصدقائه أنه كان مستعدًا للتوقيع على عقد جديد مع «ليفربول»، قبل أن يتلقى عرضًا للانتقال إلى «برشلونة» مجانًا في الصيف المقبل.

وأشارت الجريدة إلى أن العرض الشفهي الذي حصل عليه صلاح، أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم عن موسم (2021-2022) في تصويت الجماهير، وراء مماطلته في مفاوضات تجديد عقده مع «الريدز.

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وعد «برشلونة» لصلاح
وأوضحت «ميرور» أن «برشلونة» وعد محمد صلاح بضمه مجانًا في الصيف المقبل، ومنحه راتبًا كبيرًا يتناسب مع طلباته من «ليفربول» كي يجدد عقده. وأكد «الفرعون المصري»، خلال مؤتمر صحفي في وقت سابق، أنه سيبقى مع «ليفربول» حتى نهاية عقده في صيف 2023.

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