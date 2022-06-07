في حديث سري مع زملائه.. محمد صلاح ينوي مغادرة «ليفربول» إلى «برشلونة»

القاهرة - بوابة الوسط

كشفت تقارير صحفية، اقتراب نهاية مسيرة الدولي المصري محمد صلاح، مع فريقه «ليفربول» الإنجليزي، بعد فشل المفاوضات بين الطرفين لتجديد التعاقد بينهما، الذي ينتهي في صيف العام 2023.

وقالت جريدة «ميرور» البريطانية، وفقًا لـ«كورة» إن محمد صلاح أخبر أصدقاءه المقربين منه، أنه ينوي مغادرة «ليفربول» الإنجليزي، والانضمام إلى صفوف «برشلونة» الإسباني.

عرض «برشلونة»

وأكدت الجريدة البريطانية، أن محمد صلاح كشف لأصدقائه أنه كان مستعدًا للتوقيع على عقد جديد مع «ليفربول»، قبل أن يتلقى عرضًا للانتقال إلى «برشلونة» مجانًا في الصيف المقبل.

وأشارت الجريدة إلى أن العرض الشفهي الذي حصل عليه صلاح، أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم عن موسم (2021-2022) في تصويت الجماهير، وراء مماطلته في مفاوضات تجديد عقده مع «الريدز.

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