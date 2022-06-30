بطولة ويمبلدون: تأهل سهل لديوكوفيتش وأنس جابر إلى الدور الثالث

القاهرة - بوابة الوسط

حقق الصربي نوفاك ديوكوفيتش، حامل اللقب في النسخ الثلاث الأخيرة انتصاره الـ23 تواليًا في بطولة ويمبلدون، ثالثة البطولات الأربع الكبرى، ليعبر اليوم الأربعاء إلى الدور الثالث برفقة التونسية أنس جابر المصنفة ثانية عالميًا الطامحة للقب كبير أول.

وشهد اليوم خروج العديد من المصنفين والمصنفات من الدور الثاني أمثال النروجي كاسبر رود وصيف بطولة رولان غاروس والاستونية أنيت كونتافيت والاسبانية غاربيني موغوروسا.

وحقق ديوكوفيتش المتوج في ويمبلدون ست مرات انتصارًا سهلا على الاسترالي ثاناسي كوكيناكيس المصنف 79 عالميًا 6-1، 6-4، 6-2 في ساعتين فقط.

ديوكوفيتش يشعر بالسعادة

وقال المتوج بعشرين لقبًا كبيرًا، وفقا لـ«فرانس برس»: «أنا سعيد جدًا بأدائي اليوم.. لم يكن من السهل الإرسال بسبب الرياح»، علمًا أن مباريات الأربعاء تأجل انطلاقها لنحو ساعتين بسبب الأمطار باستثناء الملعب الرئيسي حيث لعب ديوكوفيتش والملعب الرقم 1 المجهزين بسقفين متحركين.

وتابع: «بإمكاني القول إني سعيد بالطريقة التي رفعت فيها أدائي خلال يومين وآمل في أن أستمر في التطور مع تقدم البطولة». ويلعب الصربي مع مواطنه ميومير كيسمانوفيتش (30) الذي حقق فوزًا مثيرًا على التشيلي أليخاندرو تابيلو (70) بنتيجة 7-6 (7/4)، 7-6 (7/3)، 3-6، 6-3.

تأهل جابر وخروج رادوكانو ورود

وتأهلت أنس جابر المصنفة ثانية عالميًا إلى الدور الثالث بفوزها على البولندية كاتارزينا كافا المتأهلة من التصفيات 6-4، 6-صفر. ووصلت جابر إلى ويمبلدون بعد أن توجت بلقب دورة برلين على الملاعب العشبية في وقت سابق من الشهر، وستكون إحدى أبرز المرشحات للمنافسة على اللقب.

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وتلتقي جابر في الدور الثالث مع الفرنسية ديان باري (77 عالميًا) الفائزة على اليابانية ماي هونتاما المتأهلة من التصفيات 6-3، 6-2.

وكانت جابر بلغت الدور ربع النهائي في ويمبلدون العام الماضي وهي أفضل نتيجة لها في البطولات الكبرى إلى جانب بلوغها الدور ذاته في بطولة أستراليا المفتوحة العام 2020.