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دورة إيستبورن: إصابة أنس جابر تجبرها وسيرينا على الانسحاب من نصف نهائي الزوجي

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 23 يونيو 2022, 02:39 مساء
دورة إيستبورن: إصابة أنس جابر تجبرها وسيرينا على الانسحاب من نصف نهائي الزوجي
التونسية أنس جابر (يسار) والاميركية سيرينا وليامس خلال منافسات الزوجي في دورة إيستبورن لكرة المضرب على الملاعب العشبية في 22 يونيو 2022 (ا ف ب)
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أعلن منظمون اليوم الخميس، أن التونسية أنس جابر، المصنفة ثالثة عالميًا، اضطرت إلى الانسحاب من دورة إيستبورن لكرة المضرب على الملاعب العشبية إلى جانب الاميركية المخضرمة سيرينا وليامس، في منافسات الزوجي، بسبب إصابة في ركبتها.

وجاء في بيان للمنظمين، وفقًا لـ«فرنس برس» أن الثنائي جابر ووليامس انسحبتا من مباراتهما في نصف النهائي بسبب إصابة في الركبة اليمنى لأنس جابر.

عودة سيرينا للمنافسات
وكانت سيرينا (40 عامًا) عادت إلى المنافسات في إيستبورن بعد غياب دام سنة كاملة منذ انسحابها من الدور الأول من بطولة ويمبدلون العام الماضي بسبب الإصابة، واختارت اللعب مع جابر في منافسات الزوجي ووصلتا إلى نصف النهائي بعد فوزهما في أول مباراتين.

ويتوقف مشوار الأميركية عند هذا الحد على أن تشارك في بطولة ويمبلدون، ثالثة البطولات الأربع الكبرى، في أول مباراة فردية بعد أن حصلت المصنفة 1204 عالميًا راهنًا على بطاقة دعوة للمشاركة، علمًا أن القرعة ستقام يوم الجمعة.

غموض حول مشاركة جابر في ويمبلدون
أما جابر فستأمل في أن تكون جاهزة للبطولة التي تنطلق الإثنين المقبل وستكون من أبرز المرشحات للمنافسة على اللقب عطفًا على المستويات التي تقدمها هذا الموسم، بعد فوزها بلقب دورة مدريد وحلولها وصيفة في روما، كلاهما ضمن دورات الألف على التراب وتحقيقها لقب دورة برلين على العشب الأسبوع الماضي.

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وكانت سيرينا كللت عودتها الثلاثاء بفوزها، إلى جانب جابر، على التشيكية ماري بوزكوفا والإسبانية سارا سوريبيس تورمو، وفي ربع النهائي الأربعاء على اليابانية شوكو أوياما والتايوانية تشان هاو-تشينغ، وكان من المقرر أن تخوضا نصف النهائي ضد البولندية ماغدا لينيت والصربية ألكسندرا كرونيتش.

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