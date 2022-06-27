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بطولة ويمبلدون: جابر إلى الدور الثاني في 54 دقيقة

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 27 يونيو 2022, 06:57 مساء
بطولة ويمبلدون: جابر إلى الدور الثاني في 54 دقيقة
التونسية أنس جابر في لقطة لها خلال مباراتها مع السويدية ميريام بيوركلوند في بطولة وينمبلدون لكرة المضرب. 27 يونيو 2022 (ا ف ب)
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بلغت التونسية أنس جابر، التي ارتقت اليوم الإثنين، إلى وصافة التصنيف العالمي، الدور الثاني من بطولة ويمبلدون لكرة المضرب، ثالثة البطولات الأربع الكبرى ضمن الغراند سلام بفوزها السريع على السويدية ميريام بيوركلوند 6-1 و6-3.

واحتاجت التونسية، إلى 54 دقيقة فقط لتخطي منافستها، وستلتقي في الدور التالي مع الكندية ريبيكا مارينا أو البولندية كارتارزينا كايا.

وكانت جابر بلغت الدور ربع النهائي في ويمبلدون العام الماضي، وهي أفضل نتيجة لها في البطولات الكبرى إلى جانب بلوغها الدور ذاته في بطولة أستراليا المفتوحة العام 2020.

أعلى تصنيف في مسيرتي
وقالت جابر التي ارتقت إلى المركز الثاني في التصنيف العالمي الصادر الإثنين، وفقا لـ«فرانس برس»: «اليوم حققت أعلى تصنيف في مسيرتي وعدم خسارتي سوى أربعة أشواط في مباراة اليوم يعني أنني حققت انطلاقة رائعة في البطولة».

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وأضافت: «أمر رائع العودة إلى الملعب الرئيسي.. الملاعب العشبية تناسب أسلوب لعبي لا سيما في الكرات الساقطة.. الآن أريد الذهاب أبعد من الدور ربع النهائي».

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